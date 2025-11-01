Σε κρίσιμη κατάσταση ο 76χρονος που δέχτηκε επίθεση από το ροτβάιλερ στην Καλαμάτα

Σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο 76χρονος στην Καλαμάτα, ο οποίος χθες δέχτηκε επίθεση από τον ίδιο του τον σκύλο σε εξωτερικό χώρο το απόγευμα της Παρασκευής, ενώ προηγουμένως, σύμφωνα με μαρτυρίες των συγγενών του, είχε προσπαθήσει να περιποιηθεί το ζώο, χρησιμοποιώντας κάποιο σπρέι και επιχειρώντας να του δώσει ένα χάπι.

Ο 76χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο νοσοκομείο της μεσσηνιακής πόλης και θα διακομιστεί στο ΚΑΤ, με τον γιο του να δηλώνει σοκαρισμένος από το περιστατικό.

«Πραγματικά έχω σοκαριστεί από το συμβάν. Το σκυλί το είχαμε σχεδόν 10 χρόνια, δεν μπορώ να καταλάβω τι έγινε», είπε χαρακτηριστικά.

Στο μεταξύ, τα κρίσιμα λεπτά πριν από την επίθεση του ροτβάιλερ στην Καλαμάτα που τραυμάτισε βαριά τον ιδιοκτήτη του δείχνει βίντεο που έφερε στη δημοσιότητα το protothema.gr.

Ο 76χρονος φαίνεται να πλησιάζει το ροτβάιλερ για να το περιποιηθεί χρησιμοποιώντας, με βάση τις μαρτυρίες, κάποιο σπρέι, ενώ επιχείρησε επίσης να του δώσει ένα χάπι, το οποίο όμως του έπεσε στο έδαφος.

Στο νέο βίντεο φαίνεται ο άνδρας να βγάζει το σκυλί από περιφραγμένο χώρο και στη συνέχεια να επιχειρεί να του βάλει σπρέι και μετά το βάζει ξανά στον περιφραγμένο χώρο.

Περαστικοί ήταν εκείνοι που κάλεσαν την Αστυνομία μόλις αντιλήφθηκαν την επίθεση. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο προσπάθησαν να απεγκλωβίσουν τον άνδρα από τα δόντια του ζώου, ωστόσο το σκυλί συνέχισε να τον δαγκώνει με ιδιαίτερη αγριότητα. Ένας από τους αστυνομικούς βλέποντας τον σκύλο να μην αφήνει τον 76χρονο, πυροβόλησε και σκότωσε το ροτβάιλερ.