54χρονος έβαζε «χέρι» σε δεκάδες ρολόγια και κοσμήματα από εταιρεία όπου συνεργαζόταν

Το χέρι που τον … τάιζε έκλεψε ένας 54χρονος – άρπαζε ρολόγια και κοσμήματα από αποθήκη εταιρείας στην οποία εργαζόταν ως εξωτερικός συνεργάτης σε περιοχή της Αττικής, ωστόσο η δράση του έλαβε τέλος όταν συνελήφθη από την αστυνομία.

Ο έν λόγω άνδρας που άδειαζε την αποθήκη από τα ρολόγια που φύλασσε, συνελήφθη τη περασμένη Πέμπτη (30.10.2025) και κατηγορείται για διακεκριμένη περίπτωση κλοπής, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας, το διάστημα από το 2018 έως και το 2019, αφαίρεσε από αποθήκη εταιρείας, ρολόγια και κοσμήματα, συνολικής αξίας άνω των 120.000 ευρώ και στη συνέχεια τα διέθετε προς πώληση.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Κατά την προσαγωγή του, παρέδωσε σάκο, ο οποίος περιείχε 82 ρολόγια μάρκας «FOLLI FOLLIE» και σε έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• Ένα πιστόλι μαύρου χρώματος με πέντε φυσίγγια κρότου των 9ΜΜ και

• Επιπλέον δώδεκα (12) ρολόγια μάρκας “FOLLI FOLLIE”