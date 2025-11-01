Ηράκλειο: Η σακούλα στο κεφάλι του ενός θύματος και το ματωμένο μαχαίρι περιπλέκουν την υπόθεση

Σε εξέλιξη βρίσκεται το θρίλερ της τραγωδίας στο Μασταμπά Ηρακλείου όπου δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους από φωτιά, ενώ ένα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο μετά από βουτιά στο κενό.

Από την τραγωδία στο Μασταμπά Ηρακλείου νεκροί είναι μια κατάκοιτη ηλικιωμένη γυναίκα, ένας επίσης κατάκοιτος άνδρας, ενώ μάχη για τη ζωή του δίνει ένας ακόμα άνδρας που έκανε βουτιά στο κενό.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τόσο η ηλικιωμένη γυναίκα όσο και ο αδελφός της ήταν κατάκοιτοι, με τον μικρότερο γιο να έχει αναλάβει τα τελευταία 13 χρόνια τη φροντίδα της μητέρας του και του αδερφού της. Επίσης, η ηλικιωμένη είχε και μία κόρη, η οποία, την ώρα του συμβάντος βρισκόταν στην εργασία της και όταν ειδοποιήθηκε για τη φωτιά, έσπευσε στο σημείο.

Ο συναγερμός σήμανε στις αρχές λίγο μετά τις 20:30 το βράδυ της Παρασκευής, στην περιοχή του Μασταμπά για μια φωτιά σε σπίτι, όπως ανέφερε περίοικος. Οι πυροσβέστες έκαναν προσπάθεια για να ανοίξουν τόσο την πόρτα στο ισόγειο, όσο και του διαμερίσματος του πρώτου ορόφου.

Πρόκειται για δύο ανθρώπους, οι οποίοι αντιμετώπιζαν κινητικά προβλήματα, κάτι που τους εμπόδισε να διαφύγουν από οποιοδήποτε κίνδυνο, όχι μόνο τη φωτιά. Η ηλικιωμένη γυναίκα που έχασε τη ζωή της, ήταν περίπου 85 ετών και βρέθηκε στο πάτωμα του σαλονιού κοντά στο δεύτερο θύμα. Ο άνδρας που βρέθηκε επίσης απανθρακωμένος, ήταν άτομο κατάκοιτο σε αναπηρικό κρεβάτι μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο, όπως ανέφεραν γείτονες της οικογένειας.