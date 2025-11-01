Πάτρα: Σήμερα η κηδεία του δικηγόρου Σπύρου Σορβατζιώτη

Βαθιά θλίψη προκάλεσε στην Πάτρα η είδηση του θανάτου του γνωστού δικηγόρου Σπύρου Σορβατζιώτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 52 ετών.

Ο εκλιπών, μάχιμος και ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία, έδινε το τελευταίο διάστημα με γενναιότητα τη δική του μάχη με την ασθένεια, αφήνοντας πίσω του σημαντικό έργο και ένα έντονο αποτύπωμα στον χώρο της δικηγορίας.

Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, Θάνος Ζούπας, με αφορμή την απώλειά του, εξέφρασε τη βαθιά του συγκίνηση, δηλώνοντας:

«Είμαστε συγκλονισμένοι στο άκουσμα της πρόωρης απώλειας ενός αγαπητού εν ενεργεία συναδέλφου. Ο Σπύρος Σορβατζιώτης υπήρξε ένας αξιόλογος, μάχιμος, αξιοπρεπής και άρτια καταρτισμένος δικηγόρος, που ασκούσε το λειτούργημά του με ζήλο, μεθοδικότητα, συνέπεια και εντιμότητα. Η πρόωρη απώλειά του προκαλεί βαθιά θλίψη στους συναδέλφους του και σε ολόκληρη τη νομική κοινότητα της Πάτρας. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του. Θα τον θυμόμαστε πάντα».

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί σήμερα, Σάββατο 1η Νοεμβρίου, στις 12:30 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Παντοκράτορος Πατρών.

Η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο κοιμητήριο Πύργου.