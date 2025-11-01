Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Σήμερα η κηδεία του δικηγόρου Σπύρου Σορβατζιώτη

Πάτρα: Σήμερα η κηδεία του δικηγόρου Σπύ...

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 52 ετών

Βαθιά θλίψη προκάλεσε στην Πάτρα η είδηση του θανάτου του γνωστού δικηγόρου Σπύρου Σορβατζιώτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 52 ετών.

Ο εκλιπών, μάχιμος και ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία, έδινε το τελευταίο διάστημα με γενναιότητα τη δική του μάχη με την ασθένεια, αφήνοντας πίσω του σημαντικό έργο και ένα έντονο αποτύπωμα στον χώρο της δικηγορίας.

Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, Θάνος Ζούπας, με αφορμή την απώλειά του, εξέφρασε τη βαθιά του συγκίνηση, δηλώνοντας:
«Είμαστε συγκλονισμένοι στο άκουσμα της πρόωρης απώλειας ενός αγαπητού εν ενεργεία συναδέλφου. Ο Σπύρος Σορβατζιώτης υπήρξε ένας αξιόλογος, μάχιμος, αξιοπρεπής και άρτια καταρτισμένος δικηγόρος, που ασκούσε το λειτούργημά του με ζήλο, μεθοδικότητα, συνέπεια και εντιμότητα. Η πρόωρη απώλειά του προκαλεί βαθιά θλίψη στους συναδέλφους του και σε ολόκληρη τη νομική κοινότητα της Πάτρας. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του. Θα τον θυμόμαστε πάντα».

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί σήμερα, Σάββατο 1η Νοεμβρίου, στις 12:30 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Παντοκράτορος Πατρών.
Η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο κοιμητήριο Πύργου.

Ειδήσεις Τώρα

Ατύχημα στο κέντρο της Πάτρας: Τραυματίας γνωστός έμπορος

Στο πόδι για το λουκέτο στα ΕΛΤΑ- Ποια καταστήματα κλείνουν στην Αχαΐα- Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας

Πάτρα: Στα πεζοδρόμια γύρω από τον ερυθρό σταυρό, κινδυνεύετε να τον... χρειαστείτε - ΦΩΤΟ

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Δικηγόρος Θάνατος

Ειδήσεις