Τραγωδία στο Ηράκλειο: Έκαψε ζωντανούς τη μητέρα και τον θείο του- Έβαλε φωτιά στο σπίτι και πήδηξε στο κενό- ΒΙΝΤΕΟ

Ασύλληπτη οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην οδό Χαλέπα, στην περιοχή του Μασταμπά στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου δύο άνθρωποι εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι μέσα σε διαμέρισμα που τυλίχθηκε στις φλόγες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο φερόμενος ως δράστης -γιος και ανιψιός των θυμάτων- φέρεται να έβαλε ο ίδιος φωτιά στο σπίτι, με σκοπό να κάψει τη μητέρα και τον θείο του, οι οποίοι βρίσκονταν εκείνη την ώρα μέσα στο διαμέρισμα. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο άνδρας να αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα.

Οι απανθρακωμένες σοροί των δύο θυμάτων βρέθηκαν σε διαφορετικά σημεία του σπιτιού, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, στη μία σορό υπήρχε σακούλα στο κεφάλι, γεγονός που ενισχύει την εκδοχή της εγκληματικής ενέργειας.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση και ισχυρή, με 16 πυροσβέστες και 4 οχήματα να επιχειρούν στο σημείο. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον γιο, ο οποίος ωστόσο λίγο αργότερα ανέβηκε ξανά στο φλεγόμενο κτίριο και πήδηξε από το μπαλκόνι, τραυματιζόμενος.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος. Η Αστυνομία και το Ανακριτικό της Πυροσβεστικής διερευνούν όλες τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η φονική πυρκαγιά.