Ηράκλειο: Μητέρα και γιός βρέθηκαν απανθρακωμένοι στον Μασταμπά- Από την ταράτσα πήδηξε ο άλλος γιός -ΒΙΝΤΕΟ

Οικογενειακή τραγωδία συγκλονίζει την περιοχή του Μασταμπά και το Ηράκλειο καθώς μία ηλικιωμένη και ο κατάκοιτος γιος της βρέθηκαν απανθρακωμένοι μέσα στο σπίτι τους, στην οδό Ιερολοχιτών, στον Μασταμπά.

Ο έτερος γιος της οικογένειας, περίπου 60 ετών, σύμφωνα με τις διωκτικές Αρχές, πήδηξε από την ταράτσα και έχει παραληφθεί από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Διακομίστηκε στο ΠΑΓΝΗ.

Για την περίπτωση του είχαν κινητοποιηθεί αστυνομικοί καθώς το συμβάν ως προς το δικό του πρόσωπο δόθηκε ως απόπειρα αυτοκτονίας, σύμφωνα με το cretalive.gr. Δεν έχει αποσαφηνιστεί αν πήδηξε για να γλιτώσει από τη φωτιά ή αν πήδηξε από την ταράτσα με πρόθεση να δώσει τέλος στη ζωή του, ενώ φέρεται να ερευνάται από το ανακριτικό της Πυροσβεστικής η αιτία της πυρκαγιάς και αν πρόκειται για εμπρησμό ή κάτι άλλο.