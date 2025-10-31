Έγκλημα στη Σαλαμίνα: Με μπουκάλι χτύπησαν την άτυχη 75χρονη οι ληστές

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Παρασκευής (31/10) στις Αρχές έπειτα από εγκληματική ενέργεια σε βάρος μίας 75χρονης γυναίκας μέσα στο σπίτι της επί της οδού Ικάρου 31, στη Σαλαμίνα.

Η έως τώρα εικόνα που έχουν οι Αρχές δείχνει να πρόκειται για ληστεία μετά φόνου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το παράθυρο της οικίας βρέθηκε παραβιασμένο, ενώ το θύμα έφερε ένα χτύπημα στο κεφάλι από μπουκάλι. Τις αρχές φέρεται να ειδοποίησε η κόρη της που εντόπισε νεκρή τη μητέρα της.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δράστες έχουν καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας της γειτονιάς. Στα πλάνα φαίνεται η στιγμή που κάποια άτομα σπάνε το τζάμι του παράθυρου της ηλικιωμένης και μπαίνουν στο σπίτι.