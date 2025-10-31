«Φωτιές» εντός της ΝΔ για το κλείσιμο 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ

Το αιφνιδιαστικό κλείσιμο 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ δημιουργεί τριγμούς και εντός της ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας.

Ήδη από χθες (30/10) έξι είναι οι βουλευτές και βουλεύτριες του κυβερνώντος κόμματος που έχουν καταθέσει ερωτήσεις και αναφορές ζητώντας περαιτέρω διευκρινίσεις καθώς και επανεξέταση της απόφασης προς τα συναρμόδια υπουργεία, σύμφωνα με το ethnos.gr

Πρόκειται για τους Νεοκλή Κρητικό, Κατερίνα Μονογιού, Μάρκο Καφούρο και Βασίλη Οικονόμου, ενώ στην αιφνιδιαστική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, την οποία ο Κυριάκος Πιερρακάκης χαρακτήρισε «δύσκολη απόφαση» που είναι απαραίτητο να ληφθεί, αναφορές υπέβαλλαν και οι Θεοδώρα Αυγερινοπούλου και Γιάννης Γιώργος.

Και κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, όμως, ο Στέλιος Πέτσας από την κυβερνητική πλειοψηφία τόνισε ότι «δεν πρόκειται μόνο για τεχνοκρατικό ζήτημα, αλλά και για θέμα εξυπηρέτησης των πολιτών. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα με ηλικιωμένους, με τις παραμεθόριες περιοχές, αλλά και με μεγάλες πόλεις. Και στην περιοχή μου κλείνει υποκατάστημα που εξυπηρετεί εκατοντάδες πολίτες. Ελπίζω πως δεν σχετίζεται το θέμα με την καθολική υπηρεσία» ενώ ο πρόεδρος της Επιτροπής, Αθανάσιος Καββαδάς, σημείωσε πως δέχθηκε πάνω από 100 τηλεφωνήματα από πολίτες, σχετικά με το θέμα, αφού, όπως είπε, πρόκειται για ζήτημα που αφορά όλες τις τοπικές κοινωνίες.

Την Τρίτη (04/11) αναμένεται να διεξαχθεί η συζήτηση για το κλείσιμο των καταστημάτων των ΕΛΤΑ, στην κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και Παραγωγής και Εμπορίου. Ως τοτε, και οι κυβερνητικοί βουλευτές αντιμετωπίζουν έντονες αντιδράσεις στις περιφέρειες τους, και κυρίως στις λεγόμενες παραμεθόριες περιοχές που πλήττονται ιδιαίτερα από τη διακοπή βασικών λειτουργιών των Ελληνικών Ταχυδρομείων.