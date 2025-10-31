Το Πεντάγωνο ενέκρινε την αποστολή Tomahawk στην Ουκρανία- Στον Τραμπ η τελική απόφαση

Το Πεντάγωνο έχει δώσει το «πράσινο φως» στον Λευκό Οίκο για την αποστολή πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς Tomahawk στην Ουκρανία, αφού εκτίμησε ότι κάτι τέτοιο δεν θα επηρεάσει τα αμερικανικά στρατηγικά αποθέματα.

Ωστόσο, η τελική απόφαση ανήκει στον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσαν τρεις Αμερικανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι με γνώση του ζητήματος.

Η αλλαγή στάσης του Τραμπ και το τηλεφώνημα με τον Πούτιν

Ο Τραμπ, λίγες ημέρες πριν συναντήσει τον Ζελένσκι, είχε δηλώσει ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν «πολλούς Tomahawks» που θα μπορούσαν ενδεχομένως να δοθούν στην Ουκρανία. Ωστόσο, οι αξιωματούχοι των ΗΠΑ και της Ευρώπης αιφνιδιάστηκαν όταν ο Τραμπ άλλαξε τη στάση του λίγες ημέρες αργότερα, δηλώνοντας πριν από γεύμα εργασίας στον Λευκό Οίκο με τον Ζελένσκι ότι οι ΗΠΑ «χρειάζονται» τους πυραύλους. Στη συνέχεια, είπε στον Ουκρανό πρόεδρο κατ’ ιδίαν ότι οι ΗΠΑ δεν θα τους παρέχουν — τουλάχιστον προς το παρόν.

Η μεταστροφή του Τραμπ προέκυψε μία ημέρα μετά την τηλεφωνική του επικοινωνία με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος ενημέρωσε τον Τραμπ ότι οι Tomahawks θα μπορούσαν να πλήξουν μεγάλες ρωσικές πόλεις, όπως η Μόσχα και η Αγία Πετρούπολη, δεν θα είχαν σημαντική επίδραση στο πεδίο της μάχης, αλλά θα ζημίωναν τις σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας, αναφέρει το CNN.

Παρόλα αυτά, ο Τραμπ δεν απέκλειε το ενδεχόμενο της αποστολής, ανέφεραν πηγές στο CNN, και έτσι η κυβέρνηση έχει καταρτίσει σχέδια για να τους παραδώσει στην Ουκρανία γρήγορα, εάν ο Τραμπ δώσει την εντολή. Ο Τραμπ έχει επίσης εκφράσει έντονη απογοήτευση τις τελευταίες εβδομάδες για την στάση του Πούτιν στις ειρηνευτικές συνομιλίες, εγκρίνοντας νέες κυρώσεις των ΗΠΑ σε ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες την περασμένη εβδομάδα και ακυρώνοντας — για την ώρα — τη σχεδιαζόμενη συνάντηση με τον Πούτιν στην Βουδαπέστη για να συζητήσουν για την Ουκρανία.

Προβληματισμός για την χρήση των πυραύλων

Ενώ το Πεντάγωνο δεν ανησυχεί για τα αποθέματα, αξιωματούχοι των ΗΠΑ εξακολουθούν προβληματίζονται για το πώς η Ουκρανία θα εκπαιδευτεί και θα αναπτύξει τους πυραύλους. .

Ένα από τα ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν είναι πώς η Ουκρανία θα εκτοξεύσει τους πυραύλους εάν τους παρέχουν οι ΗΠΑ. Οι Tomahawks εκτοξεύονται συνήθως από πλοία επιφάνειας ή υποβρύχια, αλλά το Ναυτικό της Ουκρανίας έχει σοβαρές ελλείψεις, επομένως οι πύραυλοι θα πρέπει πιθανότατα να εκτοξευτούν από ξηρά. Το Σώμα Πεζοναυτών και ο Στρατός έχουν αναπτύξει εκτοξευτές εδάφους που θα μπορούσαν να παραχωρηθούν στην Ουκρανία, γράφει το CNN.

Αλλά ακόμα και αν οι ΗΠΑ δεν ήθελαν να παρέχουν τους εκτοξευτές, οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι πιστεύουν ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να βρει λύση. Ένας αξιωματούχος επισήμανε ότι οι Ουκρανοί μηχανικοί κατάφεραν να βρουν μια λύση για τη χρήση των πυραύλων Storm Shadow που παρείχε το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίοι είχαν αρχικά σχεδιαστεί για να χρησιμοποιούνται από σύγχρονα αεροσκάφη του ΝΑΤΟ και έπρεπε να ενσωματωθούν στον παλιό στόλο αεροσκαφών της Ουκρανίας.

Σε ανάρτησή του στο X νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία ελπίζει να επεκτείνει τις δυνατότητές της για πλήγματα μεγάλου βεληνεκούς μέχρι το τέλος του έτους, ώστε ο πόλεμος να τελειώσει «με δίκαιους όρους» για τη χώρα.

Τι είναι οι πύραυλοι Tomahawk;

Οι πύραυλοι Tomahawk για χερσαία πλήγματα, που χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά σε μάχη το 1991, είναι πυραυλικά συστήματα μεγάλης εμβέλειας με καθοδήγηση, τα οποία εκτοξεύονται συνήθως από τη θάλασσα για να πλήξουν στόχους σε βαθιές επιθέσεις. Η παραλλαγή με τη μεγαλύτερη εμβέλεια, το Block II με πυρηνική ικανότητα, τέθηκε σε υπηρεσία το 1983 και είχε εμβέλεια έως 2.500 χλμ. Οι σύγχρονοι συνηθισμένοι τύποι έχουν εμβέλεια 1.600 χιλιόμετρα. Οι πύραυλοι αυτοί πετούν σε χαμηλό ύψος με ταχύτητα 880 χιλιομέτρων την ώρα.

Οι πύραυλοι έχουν μήκος 6,1 μέτρα, άνοιγμα πτερύγων 2,5 μέτρα και βάρος περίπου 1.510 κιλά. Η τιμή τους εκτιμάται στα 1,3 εκατομμύρια δολάρια.

Γιατί τους θέλει η Ουκρανία;

Η προμήθεια πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία θα επέτρεπε στη χώρα να επεκτείνει σημαντικά τις δυνατότητες των επιθέσεων της, επιτρέποντάς της να πλήξει στόχους βαθιά μέσα στη ρωσική επικράτεια, όπως στρατιωτικές βάσεις, κόμβους εφοδιασμού, αεροδρόμια και κέντρα διοίκησης, οι οποίοι είναι αυτή τη στιγμή εκτός εμβέλειας, με ακριβείς και καταστροφικούς πυραύλους. Το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου εκτιμά ότι υπάρχουν εκατοντάδες ρωσικοί στρατιωτικοί στόχοι εντός εμβέλειας των πυραύλων Tomahawk.

Η Ουκρανία υποστηρίζει ότι τέτοιες κινήσεις θα μπορούσαν να πείσουν τον Βλαντίμιρ Πούτιν να αντιμετωπίσει με περισσότερη σοβαρότητα τις εκκλήσεις του Τραμπ για άμεσες διαπραγματεύσεις προκειμένου να τελειώσει ο πόλεμος.

Την Τρίτη, ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών, Ράντοσλαβ Σικόρσκι, υποστήριξε ότι οι Tomahawk θα μπορούσαν να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικοί, επειδή το μέγεθος της Ρωσίας καθιστά δύσκολη την κάλυψη από την αεράμυνα.

Οι απειλές του Κρεμλίνου για την αποστολή Tomahawk στην Ουκρανία

Το Κρεμλίνο είχε δηλώσεις στις αρχές Οκτωβρίου πως εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες προμηθεύσουν την Ουκρανία με πυραύλους Tomahawk για επιθέσεις σε βάθος της Ρωσίας τότε θα υπάρξει ένας νέος γύρος επικίνδυνης κλιμάκωσης μεταξύ Ρωσίας και Δύσης.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είχε πει πως η Ρωσία έχει δει τα δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο να λάβουν μια μία τέτοια απόφαση, η οποία αν ληφθεί τότε θα απαιτηθεί μια απάντηση από την Ρωσία.

«Εάν αυτό συμβεί, θα αποτελέσει έναν νέο γύρο έντασης που θα απαιτήσει μια ανάλογη απάντηση από την ρωσική πλευρά», δήλωσε ο Πεσκόφ στον δημοσιογράφο του Κρεμλίνου Πάβελ Ζαρούμπιν.

«Αλλά από την άλλη, παραμένει επίσης προφανές ότι δεν υπάρχει μαγικό χάπι, μαγικό όπλο για το καθεστώς του Κιέβου, κανένα όπλο που μπορεί να αλλάξει ριζικά την πορεία των γεγονότων», δήλωσε ο Πεσκόφ.