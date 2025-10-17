Τραμπ σε Ζελένσκι: Να τελειώσει ο πόλεμος πριν μιλήσουμε για Tomahawks

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισκέφθηκε για τρίτη φορά φέτος τον Λευκό Οίκο, με το κλίμα να είναι εκ διαμέτρου αντίθετο με αυτό στο πρώτο επεισοδιακό τετ α τετ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχτηκε τον Ζελένσκι με χαμόγελο. Ο βασικός σκοπός της επίσκεψης Ζελένσκι ήταν το αίτημα της Ουκρανίας για την προμήθεια πυραύλων Tomahawk, που έχουν τη δυνατότητα να πλήξουν στόχους βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος.

Απαντώντας στο αίτημα αυτό, ο Τραμπ ανέφερε: «Θα συζητήσουμε για τους Tomahawk, αλλά εκτιμώ ότι μπορούμε να βάλουμε τέλος στον πόλεμο χωρίς να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα όπλα. Η αλήθεια είναι πως τα χρειαζόμαστε και για τη δική μας άμυνα». Ξεκαθάρισε, επίσης, ότι ο Ζελένσκι δεν θα ταξιδέψει στην Ουγγαρία, όπου θα γίνει η συνάντηση του Τραμπ με τον Πούτιν.

«Νόμιζα ότι αυτός θα ήταν ο πιο εύκολος πόλεμος για να τελειώσει, αλλά τελικά δεν είναι» παραδέχτηκε, προσθέτοντας όμως: «Θα τον τελειώσω, θα είναι ο ένατος πόλεμος που θα σταματήσω. Όσους πολέμους κι αν τερματίσω, όσες ζωές κι αν σώσω, δεν θα μου δώσουν το Νόμπελ Ειρήνης. Κανένας πρόεδρος δεν έχει τελειώσει τόσους πολέμους όσους εγώ. Έχω σώσει δεκάδες εκατομμύρια ζωές».

Στόχος να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, το μήνυμα Τραμπ σε Ζελένσκι

Ανοίγοντας τη συνάντηση με τον Ζελένσκι, ο Τραμπ τόνισε: «Πιστεύω πως και ο Πούτιν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος, όπως και ο Ζελένσκι». Αναγνώρισε όμως ότι οι προσωπικές σχέσεις των δύο προέδρων είναι κακές: «Δεν συμπαθιούνται, υπάρχει αντιπαλότητα, ίσως και μίσος. Αυτό είναι μεγάλο εμπόδιο για την επίτευξη συμφωνίας. Αν τα καταφέραμε με τόσες χώρες στη Μέση Ανατολή, μπορούμε να το κάνουμε και εδώ».

Ο Τραμπ συνεχάρη τον Ζελένσκι, λέγοντας: «Είναι τιμή μου να βρίσκομαι με έναν πραγματικά δυνατό ηγέτη που έχει περάσει πολλά. Η Ουκρανία έχει δοκιμαστεί σκληρά – όπως και οι ΗΠΑ. Θα μιλήσουμε για όσα ειπώθηκαν στο χθεσινό τηλεφώνημα με τον Πούτιν. Μετά τη διάσκεψη στην Αλάσκα, τα πράγματα φαίνεται να πηγαίνουν προς το καλύτερο. Στόχος μας είναι να τελειώσει ο πόλεμος και θα το πετύχουμε».

Ο Ζελένσκι ζήτησε εγγυήσεις από τον Τραμπ

Ο Ζελένσκι, από την πλευρά του, πρότεινε ένα είδος ανταλλαγής: πυραύλους Tomahawk με ουκρανικά drones (και κυρίως την τεχνογνωσία), τονίζοντας πως οι ΗΠΑ έχουν ήδη δείξει σοβαρό ενδιαφέρον και γνωστοποιώντας πως έχει προγραμματιστεί σχετική συνάντηση για το ζήτημα αυτό.

Ο Ουκρανός πρόεδρος υπογράμμισε ακόμη πως «ο Πούτιν δεν συνεργάζεται και οι ρωσικές απώλειες είναι βαριές». Ξεκαθάρισε, όμως, πως το πρώτο βήμα πρέπει να είναι ο διάλογος, ακολουθούμενος από κατάπαυση του πυρός. «Η Ουκρανία θέλει ειρήνη. Ο Πούτιν όχι. Πρέπει να ασκηθούν πιέσεις στη Ρωσία για να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων» ανέφερε με νόημα.

Επιπλέον, τόνισε ότι η Ουκρανία παραμένει πάντα ανοιχτή σε κάθε μορφή διαλόγου -είτε διμερή είτε τριμερή- αλλά αυτό που προέχει είναι οι ασφαλείς και σταθερές εγγυήσεις. «Το ΝΑΤΟ είναι η ιδανική λύση, όμως ακόμη και μια τριμερής συμφωνία με τις ΗΠΑ ως εγγυήτρια δύναμη θα ήταν εξαιρετική εξέλιξη» σημείωσε.

Κλείνοντας, ευχαρίστησε τον Τραμπ για τη μεσολάβηση του και τις επαφές με αμερικανικές ενεργειακές και αμυντικές εταιρείες. «Συγχαρητήρια για τις επιτυχίες σας στη Μέση Ανατολή. Πιστεύω πως με τη βοήθειά σας θα τα καταφέρουμε. Η Ρωσία χάνει έδαφος και στρατιώτες στα μέτωπα» κατέληξε ο Ζελένσκι κατά την έναρξη της συνάντησης με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.