Αφίδνες: Διπλάσια ποσότητα αλκοόλ από το όριο βρέθηκε στον οδηγό που προκάλεσε το τροχαίο

Συνελήφθη από την Τροχαία ο Ελληνας οδηγός του ενός εκ των δύο αυτοκινήτων στο τραγικό δυστύχημα με δύο νεκρούς και τέσσερις τραυματίες, στις Αφίδνες Αττικής, καθώς στην αλκοολομέτρηση που έγινε βρέθηκε στο αίμα του υπερδιπλάσιο αλκοόλ από το επιτρεπόμενο όριο, ενώ, σύμφωνα με την αυτοψία στον τόπο του συμβάντος, φαίνεται ότι αυτός μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, στη μέτρηση που έγινε στον Ελληνα οδηγό, ηλικίας 43 ετών, που θεωρείται υπαίτιος του δυστυχήματος, βρέθηκε θετικός σε αλκοόλ με ποσοστό 0,54, όταν το όριο είναι 0,24.

Επίσης, ενώ εκινείτο προς Λαμία στον παράδρομο της εθνικής οδού, έκανε επικίνδυνο ελιγμό μπαίνοντας στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, όπου συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι πέντε αλλοδαποί, πακιστανικής υπηκοότητας.

Τα δύο οχήματα μετατράπηκαν σε μια μάζα σιδηρικών, από όπου ανασύρθηκαν νεκροί δύο από τους πέντε αλλοδαπούς, ηλικίας 27 και 28 ετών, ενώ βαρύτατα τραυματισμένος είναι ακόμα ένας 25χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση διασωληνωμένος στο ΚΑΤ.

Εκτός κινδύνου είναι οι άλλοι δύο αλλοδαποί και ο 43χρονος Ελληνας οδηγός, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, σωματικές βλάβες και επικίνδυνους ελιγμούς και νοσηλεύεται φρουρούμενος, προκειμένου να παραπεμφθεί στη Δικαιοσύνη.