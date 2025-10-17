Αφίδνες: Υπό την επήρεια αλκοόλ ο οδηγός της BMW που ενεπλάκη στο τροχαίο με 2 νεκρούς

Τραγωδία σημειώθηκε στην άσφαλτο τα ξημερώματα της Παρασκευής (17/10), στον παράδρομο της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, στις Αφίδνες, έπειτα από μετωπική σύγκρουση δύο αυτοκινήτων, με τραγικό απολογισμό δύο νεκρούς και τέσσερις τραυματίες.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο οδηγός της BMW, όπου πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε μετωπικά με ένα μαύρο Ι.Χ., βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, καθώς βρέθηκε με 0,59 ενώ το όριο είναι 0,25.

Στο δυστύχημα, το οποίο συνέβη έγινε λίγο μετά τις 5:30 το πρωί, ενεπλάκησαν δύο οχήματα, ένα μαύρο και ένα μπλε ΙΧ τα οποία κινούνταν προς αντίθετη κατεύθυνση, το ένα προς Αθήνα και το άλλο προς Λαμία. Ενδεχομένως λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος, ένα εκ των οχημάτων φέρεται να εξετράπη της πορείας του και να βγήκε προς τη διαχωριστική λωρίδα, μεταξύ των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας με αποτέλεσμα να συγκρουστεί μετωπικά με το άλλο ΙΧ.

Στο μπλε αυτοκίνητο (την BMW) επέβαιναν πέντε άτομα, πακιστανικής καταγωγής, ενώ στο μαύρο όχημα ένα άτομο.

Τα δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους ακαριαία.

Στο σημείο επιχείρησαν 13 πυροσβέστες με 5 οχήματα οι οποίοι από τα συντρίμμια ανέσυραν ακόμα τέσσερις τραυματίες. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ΚΑΤ και ένας εξ αυτών διασωληνώθηκε στη ΜΕΘ.

Λόγω της σφοδρότητας της σύγκρουσης, το μπροστινό μέρος του ενός εκ των ΙΧ έχει μετατραπεί σε άμορφη μάζα ενώ τμήματα και των δύο αυτοκινήτων εκτινάχθηκαν σε απόσταση 20 μέτρων.

Η Τροχαία διερευνά τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.