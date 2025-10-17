Πάτρα: Σωριάστηκε πανύψηλο δέντρο στις σκάλες της Αγίου Νικολάου

Η πτώση αυτή έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά ανάλογων περιστατικών
Μία ακόμη πτώση δέντρου σημειώθηκε στο κέντρο της Πάτρας, αυτή τη φορά στο διάζωμα στις σκάλες της Αγίου Νικολάου, προκαλώντας ανησυχία.
Η πτώση αυτή έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά περιστατικών που καταγράφονται τα τελευταία χρόνια στην Πάτρα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για άμεση επιθεώρηση και φροντίδα του πρασίνου, προκειμένου να αποφευχθούν τα χειρότερα.
Το δέντρο, που βρισκόταν στο διάζωμα ανάμεσα στα σκαλοπάτια, έπεσε ξαφνικά, πιθανότατα λόγω παλαιότητας ή σάπιου κορμού.
