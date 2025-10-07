Πάτρα: Τα δέντρα που… πέφτουν- Ο Δήμος δεν ξέρει αριθμό επικινδύνων αλλά προμηθεύεται ειδικό μηχάνημα

Ένα περιστατικό που τράβηξε τα βλέμματα των Πατρινών τις τελευταίες ημέρες είναι η πτώση της μεγάλης κουκουναριάς στην πλατεία Όλγας, ενός δέντρου που, όπως επισημαίνουν κάτοικοι της περιοχής, εδώ και χρόνια παρουσίαζε έντονη κλίση.

Το συμβάν έφερε ξανά στο προσκήνιο το ερώτημα, πόσα ακόμα δέντρα στην Πάτρα βρίσκονται σε παρόμοια κατάσταση και πόσο ασφαλή είναι;

Μιλώντας στο thebest.gr, ο Αντιδήμαρχος Πρασίνου Τάκης Πετρόπουλος τόνισε ότι δεν υπάρχει επίσημη καταγραφή των δέντρων που παρουσιάζουν προβλήματα στατικότητας. Ωστόσο, όπως είπε, ο Δήμος βρίσκεται στη διαδικασία προμήθειας ειδικών μηχανημάτων που θα επιτρέπουν τον εσωτερικό έλεγχο των κορμών, προκειμένου να διαπιστώνεται εγκαίρως αν ένα δέντρο είναι σαθρό ή επικίνδυνο.

«Τα μηχανήματα αυτά θα μας δείχνουν αν ένα δέντρο έχει πρόβλημα εσωτερικά και αν χρειάζεται να κοπεί ή όχι. Στην περίπτωση της κουκουναριάς στην πλατεία Όλγας, εμπειρικά φαινόταν ότι αργά ή γρήγορα θα έπεφτε. Μάλιστα, με την ανάπλαση που γίνεται αυτή την περίοδο στην πλατεία, το συγκεκριμένο δέντρο ήταν ήδη προγραμματισμένο να αφαιρεθεί, όπως και κάποια ακόμη που παρουσιάζουν προβλήματα», ανέφερε ο κ. Πετρόπουλος.

Ο Αντιδήμαρχος πρόσθεσε πως κάθε φορά που υπάρχουν αναφορές από πολίτες για δέντρα που φαίνονται επικίνδυνα ή έχουν πάρει κλίση, ενεργοποιείται συγκεκριμένη διαδικασία: «Γεωπόνοι της Υπηρεσίας μας μεταβαίνουν στο σημείο, πραγματοποιούν αυτοψία και στη συνέχεια γνωματεύουν αν χρειάζεται ή όχι η κοπή του δέντρου», εξήγησε.