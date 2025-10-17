"Περί τυφλότητας" στον πεζόδρομο της Μαιζώνος- Αμάξια του Δήμου πάνε, έρχονται, σταθμεύουν και κόβουν το δρόμο σε τυφλή πεζή

Οχήματα του Δήμου Πατρέων κάνουν τη… βόλτα τους και τις εργασίες τους πάνω στον πεζόδρομο, ανάμεσα σε πολίτες που περπατούν και σε οχήματα που μιμούνται το καλό παράδειγμα που τους δίνεται.

Μια απλή καθημερινή εικόνα στον πεζόδρομο της Μαιζώνος, ο οποίος ήδη «ξηλώνεται», με τους κυβόλιθους να ξεκολλάνε και τον Δήμο να διατείνεται ότι για τούτο ευθύνεται η αυθαιρεσία των πολιτών.

Κομβική για την νοοτροπία της πόλης και των ταγών της στιγμή, κατά την οποία μια τυφλή κοπέλα διέρχεται από την λωρίδα τυφλών του πεζόδρομου. Η κοπέλα, την οποία βλέπουμε στα κυκλάκια των φωτογραφιών, πορεύεται επί της λωρίδας, μέχρι τη στιγμή που συναντά μπροστά της ένα σταθμευμένο αμάξι του Δήμου, δηλαδή του φορέα που θα όφειλε να προστατεύει και να διασφαλίζει την προσβασιμότητα. Δεν μπορεί να συνεχίσει, και αλλάζει πορεία, μπαίνοντας στο κυρίως «σώμα» του πεζόδρομου.

Η σκηνή είναι σχεδόν αλληγορική: εκείνη που δεν βλέπει, πορεύεται με αξιοπρέπεια. Και αυτοί που βλέπουν, ενεργούν σαν τυφλοί. Είναι το καθρέφτισμα της συλλογικής μας τύφλωσης, της αδυναμίας να αντιληφθούμε τι σημαίνει πραγματική συμπερίληψη και σεβασμός. Το σταθμευμένο δημοτικό όχημα δεν είναι απλώς παράβαση. Είναι σύμπτωμα μιας βαθύτερης αμέλειας μιας πόλης που έχει ξεχάσει να βλέπει τον άνθρωπο.

Α, και μιας πόλης που ψάχνει να βρει για ποιο λόγο σπάνε οι κυβόλιθοι.