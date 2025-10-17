Τραγωδία στις Αφίδνες: «Το ένα αυτοκίνητο ήταν μέσα στο άλλο»- Δύο νεκροί, τρεις σοβαρά τραυματίες

Στο ένα αυτοκίνητο επέβαιναν πέντε αλλοδαποί, ενώ το δεύτερο οδηγούσε Έλληνας. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκαν δύο άτομα από το πρώτο αυτοκίνητο και τραυματίστηκαν οι άλλοι τρεις.
Τραγωδία το πρωί στις Αφίδνες, όπου σε τροχαίο δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι, ενώ άλλοι τρεις τραυματίστηκαν σοβαρά και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.
Για το τροχαίο δυστύχημα με τους δυο νεκρούς που σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής στον παράδρομο της εθνικής οδού Αθηνών–Λαμίας, στο ύψος των Αφιδνών, όταν δύο Ι.Χ. συγκρούστηκαν μετωπικά, μίλησε ο οδηγός του γερανού που απομάκρυνε από το οδόστρωμα τα εμπλεκόμενα οχήματα.
«Το ένα αυτοκίνητο ήταν μέσα στο άλλο» ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «κάθε μέρα βλέπουμε τα ίδια και τα ίδια».
Στο ένα αυτοκίνητο επέβαιναν πέντε αλλοδαποί, ενώ το δεύτερο οδηγούσε ημεδαπός.
Από τη σύγκρουση σκοτώθηκαν δύο άτομα από το πρώτο αυτοκίνητο και τραυματίστηκαν οι άλλοι τρεις.
Οι συνθήκες του δυστυχήματος ερευνώνται από την Τροχαία.
Στο σημείο διακόπηκε για τουλάχιστον τρεις ώρες η κυκλοφορία των αυτοκινήτων.
