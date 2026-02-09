Η απίστευτη ιστορία του Φίλιππου Παπαστεργιόπουλου που έφερε στην Πάτρα το πρώτο λεωφορείο και το πρώτο φορτηγό- Τι λέει στο thebest ο εγγονός του- Σπάνιες ΦΩΤΟ

Ήταν το 1924 όταν στους δρόμους της Πάτρας έκανε την εμφάνισή του κάτι πρωτόγνωρο για την εποχή: το πρώτο αστικό λεωφορείο, 14 θέσεων, που εκτελούσε το δρομολόγιο Πάτρα- Μποζαΐτικα και το είχε ονομασει "Σπιθα".

Το θέαμα εντυπωσίασε τους Πατρινούς, που έβλεπαν για πρώτη φορά ένα τέτοιο μεταφορικό μέσο να κινείται στην πόλη.

Πίσω από εκείνο το πρώτο αστικό λεωφορείο κρυβόταν η περιπετειώδης ζωή ενός ανήσυχου και διορατικού ανθρώπου, του Φίλιππου Παπαστεργιόπουλου (Φίλιππα, τον φώναζαν όλοι).

Σήμερα, στο thebest.gr, μιλά ο εγγονός του και συνονόματός του, Φίλιππου Παπαστεργιόπουλος, ο οποίος ξετυλίγει το νήμα της οικογενειακής ιστορίας και παραχωρεί σπάνιο φωτογραφικό υλικό από εκείνη την εποχή: «Σύμφωνα με διηγήσεις του πατέρα μου, ο παππούς είχε μια γεμάτη ζωή, με πολλές… εκπλήξεις, τις οποίες όμως τις δημιουργούσε μόνος του. Μια από αυτές είναι ότι το “έσκασε” από το σπίτι του σε ηλικία 11 χρονών και ταξίδεψε μόνος του στην Αμερική, παίρνοντας το πλοίο από το λιμάνι της Πάτρας. Γι’ αυτό ήταν από τους ελάχιστους, εκείνη την εποχή, που μιλούσε αγγλικά. Λίγα χρόνια μετά, επιστρέφει στην Ελλάδα, αλλά όχι στην Πάτρα, πηγαίνει στον Βόλο, ανήλικος ακόμα. Το όνομά του, αρχικά, να πούμε, ήταν Στεργιόπουλος, όμως στον Βόλο, για να θολώσει τα “νερά”, το κάνει Παπαστεργιόπουλος.