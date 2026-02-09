Πάτρα: Κλάδεψαν δέντρα στη Γούναρη και τους φοίνικες στα Βραχνέικα

"Συνεργεία του Τμήματος Πρασίνου του Δήμου Πατρέων με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και κλιμακοφόρου όχηματός της, προχώρησαν χθες Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, σε κλάδεμα υψηλόκορμων φοινίκων επί της παλιάς εθνικής οδού Πατρών - Αθηνών και Ευαγγελιστρίας στα Βραχνέικα", ανακοινώνει ο Δήμος

"Επίσης χθες, οι εργαζόμενοι του Τμήματος Πρασίνου του Δήμου, προχώρησαν σε ολοκλήρωση του κλαδέματος των δένδρων στην οδό Γούναρη ξεκινώντας από την πλατεία Ομονοίας προς δύο κατευθύνσεις, Πλατεία Μαρούδα και Όθωνος Αμαλίας.

Το τμήμα Πρασίνου του Δήμου Πατρέων, που είχε τον σχεδιασμό και συντονισμό των εργασιών, σε συνεργασία με το τμήμα Κίνησης Οχημάτων του Δήμου, ευχαριστούν για την συνεργασία την Πυροσβεστική και την ΔΕΔΔΗΕ, για την διευκόλυνση των εργασιών, μέσω της διακοπής ρεύματος στα τμήματα που γινόταν το κλάδεμα".