Σερένα Γουίλιαμς: Αντιδράσεις για διαφήμιση που τη δείχνει να κάνει ένεση αδυνατίσματος

Η διαφήμιση με την Σερένα Γουίλιαμς προβλήθηκε στο ημίχρονο του Super Bowl, προκαλώντας πολλά σχόλια στα social media.
Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η απόφαση της διάσημης τενίστριας Σερένα Γουίλιαμς να συμμετάσχει σε διαφημιστική καμπάνια κατά της παχυσαρκίας, στην οποία εμφανίζεται να κάνει ένεση με φαρμακευτικό σκεύασμα αδυνατίσματος.
Το σποτ, που προβλήθηκε στο ημίχρονο του Super Bowl, πυροδότησε καταιγισμό σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολλοί τηλεθεατές εξέφρασαν την έντονη δυσαρέσκειά τους, χαρακτηρίζοντας τη διαφήμιση «αηδιαστική» και «ντροπιαστική», ενώ δεν έκρυψαν την ενόχλησή τους για το γεγονός ότι η γνωστή αθλήτρια προωθεί ένα τέτοιου είδους προϊόν.
Στο βίντεο, η Γουίλιαμς φαίνεται να χορεύει και να παρουσιάζει πόσο «βολικό» είναι να χρησιμοποιεί κανείς τα φάρμακα GLP-1 μέσω της εφαρμογής Ro, ενώ αναφέρει ότι σύντομα θα είναι διαθέσιμα και σε μορφή χαπιού.
Η πρώην τενίστρια συμμετέχει στη διαφήμιση της εταιρείας, στο διοικητικό συμβούλιο της οποίας βρίσκεται ο σύζυγός της. Η επιλογή αυτή προκάλεσε περαιτέρω σχόλια για πιθανή σύγκρουση ρόλων, αν και η ίδια δεν έχει προβεί σε σχετικές δηλώσεις.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Σερένα Γουίλιαμς έχει αποκαλύψει πως έχασε 14 κιλά χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο φάρμακο GLP-1, γεγονός που είχε ήδη προκαλέσει συζητήσεις γύρω από τη χρήση τέτοιων σκευασμάτων από δημόσια πρόσωπα.
Focus: Από τη Θεσσαλονίκη ο 26χρονος που επιτέθηκε και σκότωσε τον Τούρκο ελεγκτή
Φλώρινα: Νέο περιστατικό βίας ανηλίκων - Εννέα συλλήψεις
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr