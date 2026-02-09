Σερένα Γουίλιαμς: Αντιδράσεις για διαφήμιση που τη δείχνει να κάνει ένεση αδυνατίσματος

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η απόφαση της διάσημης τενίστριας Σερένα Γουίλιαμς να συμμετάσχει σε διαφημιστική καμπάνια κατά της παχυσαρκίας, στην οποία εμφανίζεται να κάνει ένεση με φαρμακευτικό σκεύασμα αδυνατίσματος.

Το σποτ, που προβλήθηκε στο ημίχρονο του Super Bowl, πυροδότησε καταιγισμό σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολλοί τηλεθεατές εξέφρασαν την έντονη δυσαρέσκειά τους, χαρακτηρίζοντας τη διαφήμιση «αηδιαστική» και «ντροπιαστική», ενώ δεν έκρυψαν την ενόχλησή τους για το γεγονός ότι η γνωστή αθλήτρια προωθεί ένα τέτοιου είδους προϊόν.

Στο βίντεο, η Γουίλιαμς φαίνεται να χορεύει και να παρουσιάζει πόσο «βολικό» είναι να χρησιμοποιεί κανείς τα φάρμακα GLP-1 μέσω της εφαρμογής Ro, ενώ αναφέρει ότι σύντομα θα είναι διαθέσιμα και σε μορφή χαπιού.