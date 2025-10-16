Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ- Πούτιν: Συμφωνία για νέα συνάντηση στη Βουδαπέστη

Η τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν διήρκεσε περισσότερο από δύο ώρες, με τον Λευκό Οίκο να τη χαρακτηρίζει «καλή και παραγωγική».

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συγκληθεί συνάντηση υψηλόβαθμων συμβούλων την επόμενη εβδομάδα, η οποία ενδέχεται να οδηγήσει σε νέα απευθείας συνάντηση Τραμπ–Πούτιν στη Βουδαπέστη.

«Μόλις ολοκλήρωσα την τηλεφωνική μου συνομιλία με τον πρόεδρο Πούτιν- ήταν εξαιρετικά παραγωγική», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social.

Οπως πρόσθεσε, «ο πρόεδρος Πούτιν ευχαρίστησε την Πρώτη Κυρία, Μελάνια, για τη συμμετοχή της σε προγράμματα που αφορούν τα παιδιά».

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, οι δύο ηγέτες συζήτησαν εκτενώς για το εμπόριο μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών μετά τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ενώ συμφώνησαν πως οι διαπραγματεύσεις σε ανώτατο επίπεδο θα ξεκινήσουν με επικεφαλής τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Η τοποθεσία της αρχικής συνάντησης δεν έχει ακόμη καθοριστεί.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι «στο τέλος της συνομιλίας, συμφωνήσαμε να πραγματοποιηθεί συνάντηση των υψηλόβαθμων συμβούλων μας την επόμενη εβδομάδα, η οποία θα ακολουθηθεί από συνάντηση μεταξύ εμού και του προέδρου Πούτιν σε μια τοποθεσία που έχει ήδη συμφωνηθεί: τη Βουδαπέστη, στην Ουγγαρία».

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι «ο πρόεδρος Τραμπ πιστεύει ότι υπάρχει ακόμη δυνατότητα να φέρει τον Πούτιν και τον Ζελένσκι στο ίδιο τραπέζι». Η ίδια επιβεβαίωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος «δεσμεύθηκε να καθίσει μαζί του για περαιτέρω συνομιλίες» και πρόσθεσε ότι ο Τραμπ «θα προσπαθήσει να προωθήσει την ειρηνευτική διαδικασία» και ότι στις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθούν λεπτομέρειες για την επικείμενη συνάντηση των δύο ηγετών.

Από την πλευρά του, ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου, Κίριλ Ντμίτριεφ, χαρακτήρισε την επικοινωνία Τραμπ και Πούτιν «θετική και παραγωγική», υπογραμμίζοντας ότι «καθορίστηκαν με σαφήνεια τα επόμενα βήματα» στις σχέσεις Μόσχας–Ουάσιγκτον.

Οι μετοχές στο χρηματιστήριο της Μόσχας κατέγραψαν άνοδο μετά την τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του προέδρου της Ρωσίας και του Αμερικανού προέδρου.

Συνάντηση με Ζελένσκι

Η σημερινή συνομιλία είναι η μακρύτερη από την έναρξη της δεύτερης θητείας του Αμερικανού προέδρου και έρχεται σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία: την παραμονή της επίσκεψης του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, όπου θα συζητηθεί η αποστολή πυραύλων Tomahawk και η προοπτική μιας νέας ειρηνευτικής πρωτοβουλίας με αμερικανική μεσολάβηση.

Η Ρωσία εξαπέλυσε νέα μαζική επίθεση το ξημέρωμα της Πέμπτης, εκτοξεύοντας πάνω από 300 drones και 37 πυραύλους κατά ουκρανικών ενεργειακών και βιομηχανικών στόχων. Το Κίεβο απάντησε με επίθεση εναντίον διυλιστηρίου στην περιοχή του Σαράτοφ.

Οι ρωσικές επιθέσεις σε εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου συνεχίζονται για τέταρτο συνεχόμενο χειμώνα, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και ελλείψεις σε όλη τη χώρα.

Παράλληλα, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι δεσμεύθηκε να σταματήσει τις αγορές ρωσικού πετρελαίου, ενώ η διοίκηση του σκοπεύει να πιέσει και το Πεκίνο να ακολουθήσει.

Αν και η Ινδία δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα τη δέσμευση, πηγές του Reuters ανέφεραν ότι ορισμένα ινδικά διυλιστήρια προετοιμάζονται για σταδιακή μείωση των εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου.

Ο Αμερικανός υπουργός Αμυνας Πιτ Χέγκσεθ προειδοποίησε ότι η Ουάσιγκτον θα «επιβάλει κόστος στη Ρωσία για τη συνεχιζόμενη επιθετικότητά της» εάν δεν υπάρξει πρόοδος προς τον τερματισμό του πολέμου.