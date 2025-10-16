Γάζα: Επιμένει το Ισραήλ στον περιορισμό βασικών αναγκών - «Το φαγητό δεν είναι διαπραγματευτικό εργαλείο» λέει ο ΟΗΕ

Παρά την – εύθραυστη – συμφωνία για κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ, οι Παλαιστίνιοι σε ολόκληρη τη κατεστραμμένη Λωρίδα της Γάζας συνεχίζουν να υποφέρουν από πείνα, καθώς οι προμήθειες τροφίμων παραμένουν εξαιρετικά λίγες και η βοήθεια δεν φτάνει στους ανθρώπους που τη χρειάζονται περισσότερο.

Σύμφωνα με τη συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός, το Ισραήλ έπρεπε να επιτρέπει την είσοδο 600 φορτηγών ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα καθημερινά. Ωστόσο, το Ισραήλ έχει μειώσει τον αριθμό αυτόν σε 300 φορτηγά ημερησίως, όπως σημειώνει το Al Jazeera, επικαλούμενο καθυστερήσεις στην ανάσυρση των σωμάτων Ισραηλινών αιχμαλώτων που έχουν εγκλωβιστεί κάτω από τα ερείπια από ισραηλινές επιθέσεις.

Σύμφωνα με τον Πίνακα Παρακολούθησης και Εντοπισμού UN2720, ο οποίος παρακολουθεί την ανθρωπιστική βοήθεια που εκφορτώνεται, συγκεντρώνεται, παραδίδεται και παρεμποδίζεται καθ’ οδόν προς τη Γάζα, από τις 10 έως τις 16 Οκτωβρίου, μόνο 216 φορτηγά έχουν φτάσει στους προορισμούς τους μέσα στη Γάζα.

Σύμφωνα με τους οδηγούς των φορτηγών, οι παραδόσεις βοήθειας αντιμετωπίζουν σημαντικές καθυστερήσεις, με τους ισραηλινούς ελέγχους να διαρκούν πολύ περισσότερο από ό,τι αναμενόταν.

«Οι Παλαιστίνιοι θέλουν φαγητό»

Ενώ κάποια ποσότητα βοήθειας σε τρόφιμα έχει φτάσει τις τελευταίες μέρες, ο ιατρικός εξοπλισμός, η θεραπευτική διατροφή και τα φάρμακα παραμένουν σε εξαιρετικά περιορισμένη ποσότητα, παρά την επείγουσα ανάγκη τους από τους πιο φτωχούς, ιδίως τα παιδιά που υποφέρουν από υποσιτισμό.

Στο Ντέιρ αλ-Μπάλαχ, στην κεντρική Γάζα, η Hind Khoudary του Al Jazeera μετέδωσε πως κάποια εμπορικά φορτηγά έχουν εισέλθει τις τελευταίες μέρες, αλλά οι περισσότεροι Παλαιστίνιοι δεν έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν κανένα από τα είδη που φέρνουν, καθώς έχουν εξαντλήσει όλες τις αποταμιεύσεις τους τα τελευταία δύο χρόνια.

Μέχρι τώρα, ό,τι έχει φτάσει στα φορτηγά περιλαμβάνει «σιτάρι, ρύζι, ζάχαρη, λάδι, καύσιμα και αέριο μαγειρικής», είπε.

Ενώ αναμένεται να ανοίξουν σημεία διανομής τροφίμων για πακέτα και άλλες ανθρωπιστικές βοήθειες, οι άνθρωποι στη Γάζα δεν τις έχουν λάβει ακόμα. «Οι Παλαιστίνιοι θέλουν φαγητό, θέλουν στέγη, θέλουν φάρμακα», είπε η Khoudary.

Πρόσθεσε ότι ακόμη και 600 φορτηγά την ημέρα θα ήταν ανεπαρκή για να καλύψουν τις ανάγκες ολόκληρου του πληθυσμού της Γάζας.

«Το φαγητό δεν είναι διαπραγματευτικό εργαλείο»

Ο επικεφαλής της ανθρωπιστικής βοήθειας του ΟΗΕ, Tom Fletcher, έχει καλέσει το Ισραήλ να ανοίξει περισσότερους συνοριακούς σταθμούς για την ανθρωπιστική βοήθεια.

«Χρειαζόμαστε περισσότερους ανοιχτούς σταθμούς και μια γνήσια, πρακτική προσέγγιση για την επίλυση των εμποδίων που παραμένουν. Κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης, επισημάναμε ότι η στέρηση βοήθειας από τους πολίτες δεν είναι διαπραγματευτικό εργαλείο. Η διευκόλυνση της βοήθειας είναι νομική υποχρέωση», δήλωσε ο Fletcher.

Από την αρχή της κατάπαυσης του πυρός, 137 φορτηγά του Παγκόσμιου Προγράμματος Τροφίμων έχουν εισέλθει στη Γάζα μέχρι τις 14 Οκτωβρίου, παραδίδοντας προμήθειες σε φούρνους και υποστηρίζοντας προγράμματα διανομής τροφίμων και διατροφής.

Οι ισραηλινές αρχές συνεχίζουν να μπλοκάρουν την UNRWA

Η Υπηρεσία Αρωγής και Έργων του ΟΗΕ για τους Παλαιστινίους Πρόσφυγες (UNRWA) – ο κύριος και μεγαλύτερος οργανισμός που παρέχει βοήθεια στους Παλαιστίνιους – αντιμετωπίζει σημαντικούς περιορισμούς που της έχουν επιβληθεί από το Ισραήλ.

Ο οργανισμός, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την παροχή τροφίμων, ιατρικής περίθαλψης, εκπαίδευσης και έκτακτης βοήθειας, αναφέρει ότι διαθέτει αρκετή ανθρωπιστική βοήθεια σε αποθήκες στην Ιορδανία και την Αίγυπτο για να προμηθεύσει τον πληθυσμό της Γάζας για τρεις μήνες.

Αυτό περιλαμβάνει πακέτα τροφίμων για 1,1 εκατομμύριο άτομα και αλεύρι για 2,1 εκατομμύρια, καθώς και προμήθειες στέγης επαρκείς για έως και 1,3 εκατομμύρια άτομα.

Ωστόσο, παρά την κατάπαυση του πυρός, οι ισραηλινές αρχές συνεχίζουν να μπλοκάρουν την είσοδό τους.

Υποσιτισμός στα παιδιά

Μέχρι τις 12 Οκτωβρίου, τουλάχιστον 463 άτομα, συμπεριλαμβανομένων 157 παιδιών, έχουν πεθάνει από ασιτία εξαιτίας του αποκλεισμού της Λωρίδας της Γάζας από το Ισραήλ. Περίπου το 1 στα 4 παιδιά πάσχει από σοβαρό, οξύ υποσιτισμό.

Σύμφωνα με το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA), το 90% των παιδιών στη Γάζα ηλικίας κάτω των δύο ετών καταναλώνουν λιγότερες από δύο ομάδες τροφίμων κάθε μέρα, χωρίς να περιλαμβάνονται τροφές πλούσιες σε πρωτεΐνη.

Τουλάχιστον 290.000 παιδιά ηλικίας από έξι μηνών έως 5 ετών και 150.000 έγκυες και θηλάζουσες γυναίκες χρειάζονται προμήθειες τροφής και μικροθρεπτικών συστατικών.

Επιπλέον, εκτιμάται ότι 132.000 παιδιά κάτω των πέντε ετών και 55.000 έγκυες και θηλάζουσες γυναίκες θα υποφέρουν από οξύ υποσιτισμό μέχρι τον Ιούνιο του 2026, εάν δεν διατεθούν άμεσα προμήθειες τροφής.