Συγκρότημα 86 αυτόνομων διαμερισμάτων, ετοιμάζεται στο Σκαγιοπούλειο- Το σχέδιο της εταιρείας

Σε υπερσύγχρονο συγκρότημα 86 αυτόνομων διαμερισμάτων, επιφανείας από 20 έως 40 τετραγωνικά μέτρα, μαθαίνουμε ότι θα εξελιχθεί το εντυπωσιακό κτίριο που έκανε την εμφάνισή του στην οδό Σολωμού 84, απέναντι από τον Κήπο του Σκαγιοπούλειου, στην Πάτρα, τραβώντας ήδη τα βλέμματα των περαστικών, όπως δημοσίευσε χθες το thebest.gr.

Τα ζωντανά του χρώματα και ο σύγχρονος σχεδιασμός του έρχονται σε πλήρη αντίθεση με την εικόνα εγκατάλειψης που παρουσίαζε για χρόνια το ακίνητο.

Το κτίριο, που στο παρελθόν φιλοξενούσε στο ισόγειό του τη Δημοτική Ιματιοθήκη του Δήμου Πατρέων, ανήκει στο Κληροδότημα Σκαγιοπουλείου και έχει εκμισθωθεί στην κατασκευαστική εταιρεία «My Flat», με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ακίνητο μεταμορφώνεται σε μοντέρνο συγκρότημα κατοικιών νέας γενιάς, με πλήρη υποδομή για σύγχρονο τρόπο διαβίωσης. Τα διαμερίσματα θα είναι ενεργειακά αυτόνομα, ενώ το κτίριο έχει σχεδιαστεί με μηδενική κατανάλωση ενέργειας καθώς ακόμα και τα νερά θα ανακυκλώνονται. Οι ένοικοι θα έχουν πρόσβαση σε κοινόχρηστους χώρους όπως γυμναστήριο, αίθουσα πλυντηρίων, καθώς και meeting rooms με τηλεόραση και σύνδεση στο διαδίκτυο.

Το συγκρότημα δεν προορίζεται αποκλειστικά για φοιτητές. Όπως αναφέρουν οι υπεύθυνοι, απευθύνεται επίσης σε νέους επαγγελματίες, αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, γιατρούς σε ειδικότητα αλλά και ψηφιακούς νομάδες, που επιλέγουν την Πάτρα για διαμονή.

Το ενοίκιο θα είναι τύπου «all in one», περιλαμβάνοντας ρεύμα, νερό, ψύξη/θέρμανση, κοινόχρηστα, ίντερνετ, συντήρηση, τη χρήση των κοινόχρηστων χώρων και του laundry room, καθώς και φύλαξη από εταιρεία security.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τα 86 διαμερίσματα, ένα θα παραχωρηθεί στο Κληροδότημα του Σκαγιοπουλείου για δική του χρήση, ως ανταπόδοση της συνεργασίας με την κατασκευάστρια εταιρεία.

«Ήδη έχουμε λάβει κάποια e-mail από ανθρώπους που έχουν δείξει ενδιαφέρον και κυρίως ρωτούν πότε θα είναι έτοιμο. Η απάντηση σε αυτό, είναι τέλη Μαρτίου με αρχές Απριλίου του 2026, θα είναι έτοιμα να παραδοθούν στους πρώτους ενοίκους. Στην Πάτρα, βρήκαμε καλά συνεργεία και έτσι οι εργασίες τρέχουν γρήγορα. Θα ήθελα να αναφερθεί ότι η εταιρία μας, δεν παίρνει ποτέ κτίρια από πλειστηριασμούς ή κτίρια που να τα αδειάζουμε, δεν είναι στη φιλοσοφία μας κάτι τέτοιο. Παίρνουμε κτίρια που είναι άδεια και τους δίνουμε «ζωή». Νομίζω, ότι θα είναι και μια καλή «ανάσα» για τα μαγαζιά της περιοχής, γιατί όπου έχουμε τέτοια κτίρια, γύρω τους, δημιουργούνται μικρές αγορές. Αυτά τα 85 άτομα που θα μείνουν εκεί είναι καταναλωτές, ειδικά οι φοιτητές σε φαγητό απ’ έξω, σε καφέ κ.ο.κ» επισημαίνει στο thebest.gr η Project Manager της MyFlat, Κατερίνα Σογλεμέζη.

* Η μίσθωση προέκυψε έπειτα από πανελλαδικό διαγωνισμό, με το Διοικητικό Συμβούλιο του Κληροδοτήματος να αποφασίζει τη μακροχρόνια εκμίσθωση του ακινήτου για 49 χρόνια. Το συνολικό κόστος των εργασιών επισκευής και ανακαίνισης υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.