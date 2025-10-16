Σε αναζήτηση νέου χώρου η Κίνηση Υπεράσπισης Προσφύγων και Μεταναστών Πάτρας- «Θα αλλάξουμε στέκι, όχι μυαλό»

Για την αναγκαστική αποχώρηση της Κίνησης Υπεράσπισης Δικαιωμάτων Προσφύγων και Μεταναστών Πάτρας από τον χώρο όπου στεγάζονταν για 18 χρόνια, καθώς και για την ανάγκη εξεύρεσης νέας στέγης, μίλησε στο thebest.gr ο Νίκος Παπαγεωργίου, εκπρόσωπος της Κίνησης.

Όπως εξηγεί, αν και η σχέση με τον ιδιοκτήτη είναι εξαιρετική, ο χώρος πλέον ζητήθηκε για ιδιοκατοίκηση, με αποτέλεσμα η Κίνηση να βρίσκεται σε αναζήτηση νέου χώρου στέγασης.

«Από το 2007 μέχρι σήμερα, το στέκι μας αποτέλεσε έναν πυρήνα δράσης και αλληλεγγύης. Ήταν σημείο συνάντησης, δημιουργικής απασχόλησης και κοινωνικής στήριξης για δεκάδες ανθρώπους» τονίζει ο κ. Παπαγεωργίου.

Πλήττονται δεκάδες άνθρωποι – Ποιοι επηρεάζονται

Η αποχώρηση από το στέκι επηρεάζει άμεσα τις ομάδες και τα άτομα που συμμετέχουν στις δράσεις της Κίνησης. «Πραγματοποιούμε δραστηριότητες με 60 και 70 άτομα ενώ πολλές δράσεις απευθύνονται και σε παιδιά. Το στέκι μας δεν ήταν απλώς ένας χώρος – ήταν κομμάτι της καθημερινότητας και της ζωής αυτών των ανθρώπων» αναφέρει.

Δύσκολες συνθήκες στην αναζήτηση στέγης

Η ανάγκη για άμεση εύρεση νέου χώρου είναι επιτακτική, ωστόσο τα εμπόδια είναι πολλά. «Αναζητούμε έναν αρκετά μεγάλο χώρο, γιατί οι ανάγκες είναι πολλές. Οι τιμές των ενοικίων όμως είναι πολύ υψηλές και η συγκυρία δεν βοηθά. Συζητάμε καθημερινά, συγκαλούμε γενικές συνελεύσεις και σήμερα το απόγευμα στις 19:00 έχουμε σύσκεψη για το πού και πώς θα συνεχίσουμε» λέει ο εκπρόσωπος της Κίνησης.

Ο ίδιος ξεκαθαρίζει ότι «μπορεί να αλλάζουμε στέκι, αλλά δεν αλλάζουμε μυαλό. Η κατεύθυνσή μας παραμένει η ίδια. Οι αξίες μας, ο τρόπος που στεκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους αυτούς, δεν αλλάζει».

Κάλεσμα στήριξης από την Κίνηση

Η Κίνηση απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε φορείς, συλλογικότητες και πολίτες που ενδεχομένως μπορούν να βοηθήσουν στην ανεύρεση νέου χώρου. «Όποιος έχει κάτι υπόψη του ή μπορεί να βοηθήσει, μπορεί να επικοινωνήσει μέσω των σελίδων της Κίνησης. Ψάχνουμε άμεσα λύση, γιατί το έργο μας συνεχίζεται και δεν μπορεί να μείνει “στον αέρα”».

Η αποχώρηση από το στέκι μετά από 18 χρόνια φέρνει δυσκολίες, αλλά και αποφασιστικότητα. Η Κίνηση Υπεράσπισης Δικαιωμάτων Προσφύγων και Μεταναστών Πάτρας δηλώνει έτοιμη να συνεχίσει τη δράση της, κρατώντας σταθερούς τους στόχους της, έστω και σε νέα βάση.