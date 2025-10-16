Καιρός: Βροχερός ο καιρός τις επόμενες ημέρες - Έρχεται όμως ... «καλοκαιράκι» στη συνέχεια

Προειδοποίηση για έντονα φαινόμενα

Νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να κάνει την εμφάνισή του το επόμενο πενθήμερο, με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους οι οποίοι προειδοποιούν για έντονα φαινόμενα κυρίως στη δυτική Ελλάδα. Για βαρομετρικά χαμηλά τα οποία θα μας επηρεάσουν τις επόμενες ημέρες με τα μεγαλύτερα ύψη υετού να σημειώνονται κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, κάνει λόγο στην πρόγνωσή του ο Θοδωρής Κολυδάς. Ο μετεωρολόγος του Star εξηγεί σε ανάρτησή του πως «το πρώτο χαμηλό (χάρτης 1) κινείται αργά ανατολικά βορειοανατολικά και προβλέπεται να επηρεάσει κυρίως τα ΒΔ την Παρασκευή (χάρτης 2) με έντονα φαινόμενα και με τοπικά θυελλώδεις νοτιάδες 7-8 μποφόρ το Ιόνιο και το δεύτερο χαμηλό (χάρτης 3) έρχεται από τον κόλπο της Σύρτης και αρχίζει να οργανώνεται από την Κυριακή. Αυτού του τύπου τα συστήματα χρήζουν παρακολούθησης, καθώς η εκτίμηση της κίνησής τους παρουσιάζει μεγάλη αβεβαιότητα, ενώ παράλληλα προκαλούν και μεγάλα ύψη βροχής».

MIA EIKONA ΧΙΛΙΕΣ ΛΕΞΕΙΣ- Η ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΣΕ 4 ΕΙΚΟΝΕΣ 
Δύο είναι τα βαρομετρικά χαμηλά τα οποία θα μας επηρεάσουν τις επόμενες ημέρες με τα μεγαλύτερα ύψη υετού να σημειώνονται κυρίως στη Δυτική Ελλάδα (στην 4η εικόνα ο αθροιστικός υετός) . 
Το πρωτο χαμηλό (χάρτης…
— Theodoros Kolydas (@KolydasT) October 15, 2025

Από την πλευρά του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας προβλέπει «αξιόλογη η συγκομιδή νερού για την δυτική Ελλάδα το επόμενο πενθήμερο...». Όπως περιγράφει στην ανάρτησή του ο μετεωρολόγος του Alpha «δύο διαταραχές από τα δυτικά θα μας επηρεάσουν το επόμενο πενθήμερο με αρκετές βροχές σε πρώτο βαθμό στη δυτική Ελλάδα και σε δεύτερο βαθμό στην κεντρική Στερεά, στην Πελοπόννησο και ίσως στα νοτιότερα της Θεσσαλίας. - Η πρώτη διαταραχή θα μας απασχολήσει, Παρασκευή ξημερώματα-Σάββατο μεσημέρι και η δεύτερη, Κυριακή μεσημέρι με Δευτέρα βράδυ.

- Για τις υπόλοιπες περιοχές οι βροχές δεν φαίνεται προς το παρών να είναι αξιόλογες.

- Οι άνεμοι, με εξαίρεση την Παρασκευή στο Ιόνιο που θα φτάσουν τα 8 μποφόρ (νότιοι), δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα.

- Η θερμοκρασία δεν θα μεταβληθεί σημαντικά».

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgiorgos.tsatrafyllias%2Fposts%2Fpfbid0CEsNan5h2XWCfofs7rgz3rfFNqPbsFC2ytJuANzy8pod2YRbYLig87zjDFm7ntRwl&show_text=true&width=500" width="500" height="250" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>

«Έρχονται και βροχές και Άγιο-δημητριάκο καλοκαιράκι», γράφει σε ανάρτησή του ο Νίκος Καντερές. «Ύστερα από τις αξιόλογες βροχές που σημειώθηκαν τις πρώτες ημέρες του μήνα από δυο ατμοσφαιρικές μεταβολές ακολούθησε ένα διάστημα μιας εβδομάδας τουλάχιστον ανομβρίας με εξαίρεση λίγες βροχές στη δυτική Πελοπόννησο. Από αύριο Πέμπτη (16/10) και κυρίως την Παρασκευή έρχεται άλλη ατμοσφαιρική διαταραχή από τη κεντρική Μεσόγειο που θα δώσει βροχές σε ολόκληρη σχεδόν τη χώρα, με εξαίρεση τη νοτιοανατολική, και κυρίως τη δυτική Ελλάδα όπου θα εκδηλωθούν και τοπικές καταιγίδες πιθανόν ισχυρές.

Το Σάββατο τα φαινόμενα σχεδόν θα σταματήσουν, καθώς θα απομακρυνθεί η διαταραχή.

Τη Κυριακή δεύτερο βαρομετρικό χαμηλό από το Λιβυκό Πέλαγος τώρα θα συνοδευτεί με νέες βροχές ,αλλά και τοπικές καταιγίδες, που θα κρατήσουν περισσότερο αφού θα συνεχιστούν Δευτέρα και Τρίτη και αφορούν ολόκληρη τη χώρα, ενώ τη Τετάρτη (22/10) βαθμιαία θα σταματήσουν.

Οι βροχές θα είναι ποτιστικές για τα χωράφια και τα δάση και αποδοτικές για τον υδροφόρο ορίζοντα και όχι μόνο.

Η θερμοκρασία αυτές τις ημέρες θα κυμαίνεται στα επίπεδα των τελευταίων ημερών με λίγη ψύχρα τις νυκτερινές ώρες και κανονικές μέγιστες θερμοκρασίες.

Από τη Πέμπτη (23/10) έως και την Εθνική Εορτή τουλάχιστον θα κυριαρχήσουν οι λιακάδες και θερμοκρασία θα παρουσιάσει αισθητή άνοδο φέρνοντας το Αγιο-δημητριάτικο καλοκαιράκι. Φεύγοντας ο Οκτώβριος θα φέρει και άλλες βροχές και δεν θα είναι άνομβρος όπως ο περυσινός».

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FKanteresNikos%2Fposts%2Fpfbid02bX9Ag75v7ekm4YecSouQBkoymHPFyYpZkMUAmi1x6BBLpNs7GEtk3VNUdqhAPhhwl&show_text=true&width=500" width="500" height="250" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>