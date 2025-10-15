«Η Ελλάδα είναι η έμπνευσή μου»- Η Victoria Hislop Επίτιμη Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πατρών - ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ

Η Victoria J. Hislop, FRSL (Fellow of the Royal Society of Literature), αναγορεύθηκε Επίτιμη Διδάκτορας των Τμημάτων Φιλολογίας και Ιστορίας- Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, σε μια λαμπρή τελετή που πραγματοποιήθηκε σήμερα, στην Αίθουσα Τελετών «Οδυσσέας Ελύτης».

«Η Ελλάδα είναι πηγή μεγάλης έμπνευσης για μένα και ναι, το επόμενο βιβλίο έχει ελληνικό σκηνικό», δήλωσε πρόσφατα η συγγραφέας, η οποία αγαπήθηκε από τους Έλληνες μέσα από το βιβλίο της «Το Νησί» το οποίο, έχει πουλήσει πάνω από 5 εκατομμύρια αντίτυπα και έχει μεταφραστεί σε 35 γλώσσες, ενώ έγινε σειρά στην ελληνική τηλεόραση το 2010.

Το έργο και την προσωπικότητα της διακεκριμένης Βρετανίδας συγγραφέα παρουσίασαν οι καθηγήτριες Γεωργία Π. Γκότση (Τμήμα Φιλολογίας) και Έλλη Γ. Λεμονίδου (Τμήμα Ιστορίας–Αρχαιολογίας), οι οποίες ανέδειξαν τη στενή της σχέση με τον ελληνικό πολιτισμό και τη συμβολή της στη διάδοση της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας και λογοτεχνίας στο εξωτερικό.