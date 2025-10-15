«Η Ελλάδα είναι η έμπνευσή μου»- Η Victoria Hislop Επίτιμη Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πατρών - ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ

Η βραβευμένη Βρετανίδα συγγραφέας τιμήθηκε για το έργο και την αγάπη της προς την Ελλάδα, σε συγκινητική τελετή στην Αίθουσα «Οδυσσέας Ελύτης»
Η Victoria J. Hislop, FRSL (Fellow of the Royal Society of Literature), αναγορεύθηκε Επίτιμη Διδάκτορας των Τμημάτων Φιλολογίας και Ιστορίας- Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, σε μια λαμπρή τελετή που πραγματοποιήθηκε σήμερα, στην Αίθουσα Τελετών «Οδυσσέας Ελύτης».
«Η Ελλάδα είναι πηγή μεγάλης έμπνευσης για μένα και ναι, το επόμενο βιβλίο έχει ελληνικό σκηνικό», δήλωσε πρόσφατα η συγγραφέας, η οποία αγαπήθηκε από τους Έλληνες μέσα από το βιβλίο της «Το Νησί» το οποίο, έχει πουλήσει πάνω από 5 εκατομμύρια αντίτυπα και έχει μεταφραστεί σε 35 γλώσσες, ενώ έγινε σειρά στην ελληνική τηλεόραση το 2010.
Το έργο και την προσωπικότητα της διακεκριμένης Βρετανίδας συγγραφέα παρουσίασαν οι καθηγήτριες Γεωργία Π. Γκότση (Τμήμα Φιλολογίας) και Έλλη Γ. Λεμονίδου (Τμήμα Ιστορίας–Αρχαιολογίας), οι οποίες ανέδειξαν τη στενή της σχέση με τον ελληνικό πολιτισμό και τη συμβολή της στη διάδοση της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας και λογοτεχνίας στο εξωτερικό.
Ακολούθησε η αναγόρευση της τιμώμενης σε Επίτιμη Διδάκτορα από τους Προέδρους των δύο Τμημάτων, Καθηγητή Ιωάννη Π. Παπαθεοδώρου και Καθηγητή Δημήτριο Κ. Κουκόπουλο, ενώ την περιένδυση πραγματοποίησε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθηγητής Χρήστος Μπούρας.
Η τελετή ολοκληρώθηκε με την ομιλία της Victoria Hislop με τίτλο «Από την Πλάκα στην Πάτρα- πώς η Ελλάδα μου δίνει έμπνευση», στην οποία μίλησε με συγκίνηση για τη βαθιά σύνδεσή της με τη χώρα, τον πολιτισμό και τους ανθρώπους της, επισημαίνοντας πως «η Ελλάδα παραμένει ανεξάντλητη πηγή έμπνευσης και αγάπης».
Η Victoria Hislop γεννήθηκε στο Λονδίνο. Σπούδασε αγγλική φιλολογία στην Οξφόρδη και έχει εργαστεί στον εκδοτικό χώρο αλλά και ως δημοσιογράφος, προτού στραφεί στη συγγραφή. Το βιβλίο της «Το Νησί» έχει κυκλοφορήσει σε 23 ακόμη χώρες και σήμερα περιλαμβάνεται στη λίστα των πιο επιτυχημένων μυθιστορημάτων διεθνώς, ενώ κατατάχθηκε ανάμεσα στα 100 βιβλία που καθόρισαν τη δεκαετία.
