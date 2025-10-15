Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πύργος: Κατέρρευσε κτίριο στην πλατεία Μ. Θεοδωράκη- Ζημιές σε οχήματα

Πύργος: Κατέρρευσε κτίριο στην πλατεία Μ...

Από τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα

Πανικός επικράτησε το απόγευμα της Τετάρτης στην πλατεία Μίκη Θεοδωράκη στον Πύργο.

Ετοιμόρροπο κτίριο στην περιοχή, κατέρρευσε, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα, ενώ από καθαρή τύχη δεν υπήρξε κάποιο θύμα, σύμφωνα με το ilialive.gr.

Στο σημείο αμέσως έφτασαν δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας του Δήμου Πύργου.

Η κατάσταση του κτιρίου αυτή την ώρα δείχνει πως χρήζει άμεσης κατεδάφισης καθώς είναι ορατός ο κίνδυνος να καταρρεύσουν κι άλλα τμήματά του, με κίνδυνο να υπάρξουν θύματα

Ειδήσεις Τώρα

Φοινικούντα: Ποια ακόμη δυο πρόσωπα μπαίνουν στο «κάδρο» - «Ο ανιψιός ανεχόταν τον επιστάτη»

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή

Στα «σκαριά» νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την καταγραφή όλων των οχημάτων

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Πύργος

Ειδήσεις