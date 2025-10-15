Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας, μέσω εταιρειών παραγωγής ενδυμάτων, διέπρατταν κακουργηματικές πλαστογραφίες, απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή.

Στο πλαίσιο ευρείας κλίμακας αστυνομικής επιχείρησης, η οποία πραγματοποιήθηκε την στις 14 Οκτωβρίου με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, συνελήφθησαν 6 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά και συγκεκριμένα 5 αλλοδαποί από Συρία και Μπαγκλαντές και ένας ημεδαπός, ηλικίας 42, 45, 46, 50, 36 και 55 ετών, αντίστοιχα.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση– εγκληματική οργάνωση, απάτη, πλαστογραφία μετά χρήσεως, ψευδή υπεύθυνη δήλωση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, φοροδιαφυγή, παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας, καθώς και για διευκόλυνση εισόδου στο ελληνικό έδαφος ή εξόδου από αυτό πολίτη τρίτης χώρας.

Όπως προέκυψε, από την πολύμηνη και εμπεριστατωμένη έρευνα που διενεργήθηκε στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης, τουλάχιστον από τον Μάιο του 2014, οι συλληφθέντες συγκρότησαν ή εντάχθηκαν σε επιχειρησιακά δομημένη εγκληματική οργάνωση, με διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους, με σκοπό τη συστηματική διάπραξη απατών και φορολογικών παραβάσεων σε βάρος του Δημοσίου.

Η εγκληματική οργάνωση είχε αναπτύξει δίκτυο 9 εταιρειών παραγωγής ενδυμάτων «φασόν», οι οποίες λειτουργούσαν διαδοχικά μεταξύ τους και για μικρό χρονικό διάστημα, εκμεταλλευόμενες την ασφάλιση 108 κοινών εργαζομένων, ώστε να αποκρύπτεται η πραγματική οικονομική τους δραστηριότητα και να αποφεύγεται η πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών και φόρων.

Για να πετύχουν τον σκοπό τους, τα αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης (42χρονος και 45χρονος), προέβαιναν στην ένταξη της εμπορικής τους δραστηριότητας είτε ως νομικής προσωπικότητας διαφόρων μορφών (Ε.Ε., Ι.Κ.Ε.), είτε ως ατομικών οντοτήτων, χρησιμοποιώντας στοιχεία «αχυρανθρώπων» διαχειριστών ή και ανύπαρκτων προσώπων με πλαστά ή νοθευμένα διαβατήρια και έγγραφα που είχαν υφαρπάξει.

Ακολούθως, μέσω αυτών των προσώπων, υπέβαλλαν Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.) για την ασφάλιση των εργαζομένων που απασχολούσαν οι ίδιοι, χωρίς ωστόσο να καταβάλλουν την αξία των εισφορών αυτών.

Παράλληλα, απέφευγαν συστηματικά την καταβολή φόρων (Φ.Π.Α., Φόρο Εισοδήματος) που αναλογούσε στις πραγματοποιηθείσες συναλλαγές, ενώ οι αρμόδιες φορολογικές Αρχές βεβαίωναν οφειλές σε βάρος των ατόμων που αναγράφονταν στα πλαστά, νοθευμένα, ή υφαρπαχθέντα έγγραφα που είχαν κατατεθεί.

Σημαντικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση κατείχε και ο 55χρονος συλληφθείς, ο οποίος έχοντας την ιδιότητα του επαγγελματία λογιστή παρείχε την απαραίτητη τεχνογνωσία για να διευκολύνει την παράνομη δραστηριότητα.

Μάλιστα, η δράση της οργάνωσης είχε επεκταθεί και στην παράνομη διακίνηση μεταναστών, καθώς μέσω εταιρείας που είχαν συστήσει σε ανύπαρκτο πρόσωπο, είχαν προμηθευτεί αυτοκίνητο, το οποίο διέθεσαν για την παράνομη μεταφορά μεταναστών.

Περαιτέρω, για τη νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων τους, πραγματοποιούσαν αγορές ακινήτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αγοραπωλησίες πολυτελών αυτοκινήτων, αναλήψεις μετρητών από λογαριασμούς αχυρανθρώπων και αποστολή εμβασμάτων στο εξωτερικό με χρήση ψευδών στοιχείων.

Η συνολική ζημία σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου ανέρχεται τουλάχιστον σε 2.190.491,05 ευρώ, από τα οποία 1.634.976,20 ευρώ αντιστοιχούν σε ανεξόφλητες ασφαλιστικές εισφορές και 555.514,85 ευρώ σε μη καταβληθέντες φόρους.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, παρουσία δικαστικών λειτουργών, σε διάφορες περιοχές της Αττικής και συγκεκριμένα σε οικίες, επιχειρήσεις και θυρίδα, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος εγγράφων και σφραγίδων εταιρειών, το χρηματικό ποσό των 15.655 ευρώ, τραπεζικές επιταγές συνολικού ποσού 19.800 ευρώ, 37 χρυσές λίρες, πλαστό διαβατήριο, πλήθος καρτών ανάληψης, 12 συσκευές κινητών τηλεφώνων και 5 Ι.Χ. αυτοκίνητα.

Επιπλέον, κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις για την τήρηση της ασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, βρέθηκαν να απασχολούνται 29 εργαζόμενοι, χωρίς να έχουν δηλωθεί στον σχετικό πίνακα, ενώ βεβαιώθηκαν οι ανάλογες διοικητικές κυρώσεις.

Σημειώνεται ότι, με διάταξη του Εισαγγελέα Εφετών που εποπτεύει τη Διεύθυνση Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος, αποφασίσθηκε η δέσμευση τεσσάρων ακινήτων των αρχηγικών μελών, καθώς και των τραπεζικών λογαριασμών που διατηρούν.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.