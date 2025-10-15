Τέμπη: Αναβλήθηκε για τις 30 Οκτωβρίου η δίκη για τα βίντεο της Interstar

Αναβλήθηκε για τις 30 Οκτωβρίου, από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας η δίκη για το βιντεοληπτικό υλικό από την Interstar για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η διακοπή αποφασίστηκε αποφασίστηκε σήμερα (15/10) λόγω παρέλευσης ωραρίου.

Υπενθυμίζεται ότι η δίκη είχε ήδη αναβληθεί μετά από αίτημα των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων.

Κατηγορούμενοι είναι δύο πρώην υψηλόβαθμα στελέχη του ΟΣΕ και ένα στέλεχος της εταιρείας που ήταν υπεύθυνη για την βίντεοεπιτήρηση του δικτύου. Οι κατηγορούμενοι διώκονται για την υπεξαγωγή και εξαφάνιση του βιντεοληπτικού υλικού που απεικονίζει την φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας που ενεπλάκη στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών στις 28 Φεβρουαρίου 2023.

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου θα καθίσουν ο πρώην διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕ, κατηγορούμενος για ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφων και απείθεια κατ’ εξακολούθηση, ο πρώην Πρόεδρος του ΟΣΕ, για ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφων και στέλεχος της Interstar, για υπεξαγωγή εγγράφων και απείθεια κατ’ εξακολούθηση.

Οι 36 κατηγορούμενοι της λίστας

Στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας βρέθηκε σήμερα από το πρωί η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ως συνήγορος των οικογενειών θυμάτων, προκειμένου να παραστεί στη δικαστική αίθουσα.

Σημειώνεται ότι η κύρια δίκη έχει οριστεί για τις 23 Μαρτίου 2026, η οποία θα διεξαχθεί στο συνεδριακό κέντρο του πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας.

Στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων θα καθίσουν 36 κατηγορούμενοι -μη πολιτικά πρόσωπα- από τους 43 που περιείχε αρχικά η δικογραφία.

Στην κορυφή της λίστας των 36 κατηγορουμένων βρίσκεται:

ο 60χρονος σταθμάρχης Λάρισας, ο οποίος το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου 2023 έστειλε την επιβατική αμαξοστοιχία στη λάθος γραμμή.

Οι δύο συνάδελφοί του σταθμάρχες που κατηγορούνται ότι αποχώρησαν νωρίτερα από τη βάρδιά τους,

O προϊστάμενος του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας ΟΣΕ.

Από τους 36 κατηγορούμενους οι 33 βαρύνονται με το κακούργημα της διατάραξης συγκοινωνιών και σειρά πλημμεληματικών πράξεων, ενώ τρία πρόσωπα αντιμετωπίζουν μόνο πλημμελήματα.

Ειδικότερα, 33 κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν το κακούργημα της επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο με επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας πράξεις, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων, τη βαριά σωματική βλάβη μεγάλου αριθμού ανθρώπων και τη σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφελείας, τη δυνατότητα κινδύνου περισσότερων προσώπων και τη δυνατότητα κοινού κινδύνου για ξένα πράγματα, τελεσθείσας και κατ’ εξακολούθηση και από κοινού.

Επιπλέον, οι 33 αντιμετωπίζουν τα πλημμελήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια, από υπόχρεο κατά συρροή, και της απλής σωματικής βλάβης από αμέλεια, από υπόχρεο κατά συρροή.

Τα τρία πλημμελήματα που αναφέρθηκαν μαζί με αυτό της παράβασης καθήκοντος αντιμετωπίζουν τα δύο στελέχη της Hellenic Train, ενώ μόνο το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος αντιμετωπίζει μία κατηγορουμένη, μέλος της Τριμελούς Επιτροπής Μετατάξεων του ΟΣΕ.

Η δίκη αναμένεται μακρά και σύνθετη, καθώς περιλαμβάνει εκτενή δικογραφία, πολλαπλές τεχνικές εκθέσεις και δεκάδες μάρτυρες που θα κληθούν να καταθέσουν.

Η δικαστική διαδικασία θα αποτελέσει κρίσιμη στιγμή και για τις οικογένειες των θυμάτων, οι οποίες περιμένουν, την απόδοση των ευθυνών και την πλήρη διαλεύκανση των αιτιών που οδήγησαν στην ανείπωτη τραγωδία.

Η αίθουσα που θα φιλοξενήσει την πολυπρόσωπη δίκη είναι ήδη έτοιμη, καθώς το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει ολοκληρώσει τις προετοιμασίες στον συνεδριακό χώρο «Γαιόπολις» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ο ειδικά διαμορφωμένος χώρος, που εκτείνεται σε 600 τ.μ., έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετήσει έως και 60 κατηγορουμένους και περίπου 250 δικηγόρους, ενώ έχουν προβλεφθεί θέσεις για εκπροσώπους του Τύπου, καθώς και επιπλέον αίθουσα για το κοινό, που θα μπορεί να παρακολουθεί τη διαδικασία μέσω ζωντανής μετάδοσης σε οθόνες.