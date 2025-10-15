Τέμπη: Εκδικάζεται σήμερα στη Λάρισα η υπόθεση για τα βίντεο φόρτωσης της εμπορικής αμαξοστοιχίας

Στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας, εκδικάζεται σήμερα η υπόθεση που αφορά στα βίντεο της φόρτωσης εμπορικής αμαξοστοιχίας για τα Τέμπη.

Κατηγορούμενοι είναι δύο πρώην υψηλόβαθμα στελέχη του ΟΣΕ και ένα στέλεχος της εταιρείας που ήταν υπεύθυνη για την βίντεοεπιτήρησης του δικτύου. Οι κατηγορούμενοι διώκονται για την υπεξαγωγή και εξαφάνιση του βιντεοληπτικού υλικού που απεικονίζει την φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας που ενεπλάκη στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών στις 28 Φεβρουαρίου 2023.

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου θα καθίσουν ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕ, κατηγορούμενος για ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφων και απείθεια κατ’ εξακολούθηση, ο πρώην Πρόεδρος του ΟΣΕ, για ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφων και στέλεχος της Interstar, για υπεξαγωγή εγγράφων και απείθεια κατ’ εξακολούθηση.

Εφόσον ξεκινήσει η εκδίκαση αυτή θα είναι η πρώτη δίκη που αφορά την τραγωδία των Τεμπών.

Υπενθυμίζεται η κύρια δίκη ορίστηκε στις 23 Μαρτίου 2026 η οποία θα διεξαχθεί στο συνεδριακό κέντρο του πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας.