Πάνος Ρούτσι: Πήρε εξιτήριο από τον Ευαγγελισμό

Εξιτήριο από το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» πήρε ο Πάνος Ρούτσι σήμερα, Τετάρτη, μετά τις απαραίτητες εξετάσεις που του έγιναν σε συνέχεια της έντονης αδιαθεσίας που είχε νιώσει ενώ βρισκόταν στο Σύνταγμα, κατά τη χθεσινή συγκέντρωση για τα 57 θύματα της τραγωδίας στα Τέμπη.

«Αυτή η εβδομάδα και η επόμενη είναι κρίσιμες και πρέπει να ξεκουραστεί πλήρως» αναφέρει η ομάδα «Μέχρι Τέλους»

Αφού υποβλήθηκε σε αρκετές ιατρικές εξετάσεις και όλες έδωσαν καθησυχαστικές ενδείξεις, οι γιατροί επέτρεψαν στον Πάνο Ρούτσι να βγει από το νοσοκομείο. Η ομάδα «Μέχρι Τέλους», που ενημέρωσε για την κατάσταση της υγείας του, γνωστοποίησε ότι ο πρώην απεργός πείνας κρίθηκε πρόσφορο να πάρει εξιτήριο και μετέβη στο σπίτι του για να ξεκουραστεί.

«Συνεχίζει να χρίζει πλήρους ξεκούρασης, για τον λόγο αυτό ζητάμε από δημοσιογράφους να κατανοήσουν την κατάστασή του και να μην τον ενοχλούν στο προσωπικό του τηλέφωνο για συνεντεύξεις. Αυτή η εβδομάδα και η επόμενη είναι κρίσιμες και πρέπει να ξεκουραστεί πλήρως» αναφέρουν χαρακτηριστικά.