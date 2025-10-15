Δυτική Ελλάδα: Έφυγε από τη ζωή ο μηχανικός της Περιφέρειας Παναγιώτης Κιτσοπάνος

Βαθιά θλίψη σκόρπισε στο Αγρίνιο η είδηση του θανάτου του Παναγιώτη Κιτσοπάνου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών.

Ο εκλιπών υπήρξε πολιτικός μηχανικός και υπηρέτησε επί 35 χρόνια στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, όπου διακρίθηκε για το ήθος, την επιστημονική του κατάρτιση και την αφοσίωσή του στο δημόσιο έργο. Για 15 χρόνια διετέλεσε προϊστάμενος συγκοινωνιακών έργων, συμβάλλοντας καθοριστικά σε σημαντικές υποδομές της περιοχής.

Ο Παναγιώτης Κιτσοπάνος αφήνει πίσω του τη σύζυγό του Γεωργία, τρεις αγαπημένες κόρες και εγγόνια, στα οποία είχε μεγάλη αδυναμία.

Η κηδεία του θα τελεστεί σήμερα, Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, στις 16:00 στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Αγρινίου, ενώ η σορός θα βρίσκεται στον ναό από τις 15:30.

Η απώλειά του προκαλεί βαθιά συγκίνηση σε συναδέλφους, φίλους και συγγενείς, που θα τον θυμούνται για την ευγένεια, την ακεραιότητα και την αγάπη του για τον τόπο του.