Νέα υποχώρηση στην επιφάνεια της λίμνης του Μόρνου

Παραμένει δύσκολη η κατάσταση με τη στάθμη του νερού στη λίμνη του Μόρνου καθώς τα τελευταία στοιχεία του παρατηρητηρίου της ιστοσελίδας meteo.gr δείχνουν νέα υποχώρηση της επιφάνειας της λίμνης.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Κώστας Λαγουβάρδος «η νεότερη δορυφορική φωτογραφία υψηλής ανάλυσης του Μόρνου (στις 10/10/2025) καταγράφει μικρή υποχώρηση της επιφάνειας της λίμνης (8.3 τετρ. χλμ.) σχετικά με την προηγούμενη που είχαμε αναλύσει και δημοσιεύσει στις 24/09/2025 (8.4 τετρ.χλμ)».