Κάνσας: Η στιγμή της απαγωγής 35χρονης από τον 22χρονο σύντροφό της

Η γυναίκα εντοπίστηκε το μεσημέρι της Τρίτης και λίγο αργότερα συνελήφθη ο νεαρός που αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες

Τη στιγμή της απαγωγής μιας 35χρονης γυναίκας από τον σύντροφό της κατέγραψε κάμερα σε κουδούνι σπιτιού στο Κάνσας των ΗΠΑ. Στο βίντεο ακούγεται η γυναίκα να ουρλιάζει ενώ ένας άνδρας, ο οποίος όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια ήταν ο 22χρονος σύντροφός της, την αρπάζει από πίσω και την απομακρύνει ενώ εκείνη συνεχίζει να καλεί σε βοήθεια.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">BREAKING: Horrifying video released by the Wichita Police Dept. of a kidnapping yesterday morning and they’re asking for the public’s help in identifying the woman and her assailant.<br><br>This is every woman’s worst nightmare.<br><br>If you recognize her, immediately call 911. <a href="https://t.co/QqC7I5UPQb">pic.twitter.com/QqC7I5UPQb</a></p>— Dapper Detective (@Dapper_Det) <a href="https://twitter.com/Dapper_Det/status/1977870509921513766?ref_src=twsrc%5Etfw">October 13, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία που ενημερώθηκε από τον ιδιοκτήτη του σπιτιού έξω από το οποίο καταγράφηκε το περιστατικό, το μεσημέρι της Τρίτης (ώρα ΗΠΑ) η γυναίκα που εμφανίζεται στο βίντεο επικοινώνησε με το αστυνομικό τμήμα της πόλης Γουιτσίτα και είπε ότι είναι το άτομο που απεικονίζεται στα πλάνα. Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι «σε αυτή τη φάση της έρευνας εκτιμούμε ότι πρόκειται για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Η γυναίκα δεν έχει σημαντικά τραύματα».

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="en" dir="ltr">***UPDATE***<br><br>Female from doorbell video located safely. <br><br>This afternoon around 3 p.m. Wichita Police Investigators received a phone call, from a female claiming to be the individual investigators were attempting to identify. Investigators immediately responded to her location,… <a href="https://t.co/fvBjjmjxrp">pic.twitter.com/fvBjjmjxrp</a></p>— Wichita Police (@WichitaPolice) <a href="https://twitter.com/WichitaPolice/status/1978218884097269824?ref_src=twsrc%5Etfw">October 14, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Λίγες ώρες αργότερα, μάλιστα, η τοπική αστυνομία ανακοίνωσε ότι «εντοπίσαμε και συλλάβαμε έναν 22χρονο που σχετίζεται με το βίντεο. Ο νεαρός προφυλακίστηκε και κατηγορείται για βαριά σωματική βλάβη με στραγγαλισμό, απλή σωματική βλάβη εντός οικογένειας και παράνομό περιορισμό της ελευθερίας.