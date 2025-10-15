Back to Top
Ο Πάνος Ρούτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, λιποθύμησε στο Σύνταγμα

Το βράδυ της Τρίτης ενώ ήταν στο Σύνταγμα εμφάνισε τάσεις λιποθυμίας και γι’ αυτόν τον λόγο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο νοσοκομείο

Στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός μεταφέρθηκε το βράδυ της Τρίτης (14.10.2025) ο Πάνος Ρούτσι, καθώς αισθάνθηκε αδιαθεσία.

Ο Πάνος Ρούτσι μετά από 23 ημέρες απεργίας πείνας δεν ένιωσε καλά και κρίθηκε σκόπιμο να πάει στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός προκειμένου να υποβληθεί σε μια σειρά από εξετάσεις.

Το βράδυ της Τρίτης ενώ ήταν στο Σύνταγμα εμφάνισε τάσεις λιποθυμίας και γι’ αυτόν τον λόγο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο νοσοκομείο.

Ο Πάνος Ρούτσι θα υποβληθεί σε μια σειρά από εξετάσεις με τον οργανισμό του να είναι καταβεβλημένος μετά από τόσες ημέρες απεργία πείνας.

 

