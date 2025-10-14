Back to Top
Ένα μικρό πάρκινγκ δημιουργήθηκε στο κέντρο του πλέον πολυσύχναστου κόμβου της Πάτρας - ΦΩΤΟ

Πομώνης Γιάννης
giannispomonis@gmail.com , Facebook Page

Εκεί σταθμεύουν ΙΧ και ακόμη δίκυκλα

Ένα πάρκιγνκ έχει δημιουργηθεί κυριολεκτικά στον πιο κεντρικό κόμβο της Πάτρας και ακριβέστερα στο απόλυτο κέντρο του. 

Ο κόμβος Κουρτέση -όπως ανακατασκευάστηκε εδώ και πολλά χρονιά- παραμένει ημιτελής ως προς τον ρόλο του. Πλαστικά πλαίσια - τύπου Jersey- οριοθετούν το κέντρο του στο οποίο εδώ και αρκετούς μήνες έχουν βρει ένα υπέροχο χώρο στάθμευσης ΙΧ αυτοκίνητα και δίκυκλα. Τα οποία δεν ενοχλεί κανείς καθώς και εκείνα δεν προκαλούν όχληση στην κίνηση.

Και όσο ο κόμβος μένει ως έχει, κάποιοι αξιοποιούν το νεκρό τμήμα του, για να σταθμεύουν.

