«Θα δεις τι πρόκειται να συμβεί» - Ο έντονος διάλογος Τραμπ-Μακρόν στη χειραψία τους στη σύνοδο για τη Γάζα

Νέα «μάχη» χειραψίας έδωσαν Ντόναλντ Τραμπ και Εμανουέλ Μακρόν στη σύνοδο για τη Γάζα στην Αίγυπτο, με την Daily Mail, ωστόσο, να σημειώνει ότι και ο διάλογος που είχαν οι ηγέτες ΗΠΑ-Γαλλίας ήταν έντονος.
Επιστρατεύοντας την ειδική στο διάβασμα χειλιών, Νικόλα Χίκλινγκ, η βρετανική εφημερίδα κατέγραψε τον διάλογο που εκτυλίχθηκε.
«Χαίρομαι που σε βλέπω, άρα συμφώνησες;» είπε ο Τραμπ στον Μακρόν, ο οποίος στρέφοντας το πρόσωπό του από την κάμερα μουρμούρισε μια απάντηση που δεν ακούγεται.
«Είσαι ειλικρινής;» ρωτά στη συνέχεια ο Τραμπ με τον Μακρόν να απαντά γρήγορα: «Φυσικά».
Τότε ο πρόεδρος των ΗΠΑ έσφιξε τη λαβή του γύρω από την παλάμη του Μακρόν πριν απαντήσει: «Εντάξει, τώρα θέλω να μάθω γιατί με πλήγωσες. Το ξέρω ήδη» με τον Γάλλο πρόεδρο να στρέφει το βλέμμα του προς τα κάτω και μακριά από τις κάμερες - η Daily Mail υποστηρίζει ότι μπορεί η αναφορά αυτή να αφορά τη συμμετοχή Μακρόν στο τρολάρισμα του Ράμα στον ένοικο του Λευκού Οίκου.
«Κάνω ειρήνη» είναι η επόμενη ατάκα του Τραμπ που «διάβασε» η ειδικός με τον Μακρόν να του αγγίζει το χέρι και να λέει: «Έλα τώρα», ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος τον αγνοεί και σφίγγει πιο δυνατά.
«Πληγώνω μόνο όσους πληγώνουν άλλους», συνέχισε ο Τραμπ στον Μακρόν, δείχνοντας τις κάμερες με τον Γάλλο ομόλογό του να απαντά «κατάλαβα. Θα το δούμε αυτό». Τότε ο πρόεδρος των ΗΠΑ φέρεται να του λέει «θα δεις τι πρόκειται να συμβεί. Θα ήθελα να σε δω να το κάνεις, κάν' το. Θα τα πούμε σε λίγο».
