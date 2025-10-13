Νέα συνάντηση Τραμπ- Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ, στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή, σύμφωνα με έναν αξιωματούχο της αμερικανικής κυβέρνησης, έναν δυτικό αξιωματούχο και εκπρόσωπο της ουκρανικής πρεσβείας.

Η πρέσβης της Ουκρανίας στις ΗΠΑ, Olga Stefanishyna, επιβεβαίωσε ότι ο Τραμπ προσκάλεσε τον Ζελένσκι σε συνάντηση αυτήν την εβδομάδα, όπως δήλωσε η εκπρόσωπος της ουκρανικής πρεσβείας, Halyna Yusypiuk.

Η επίσκεψη, που είχε αρχικά αναφερθεί από τους Financial Times, πραγματοποιείται ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο να εγκρίνουν την αποστολή πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία, προσθέτοντας ότι κάτι τέτοιο θα αποτελούσε «ένα νέο βήμα επιθετικότητας» στον πόλεμο της χώρας με τη Ρωσία.

Αν η αμερικανική κυβέρνηση προχωρήσει τελικά στην παροχή αυτών των πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς, αυτό θα σηματοδοτούσε ένα νέο επίπεδο υποστήριξης των ΗΠΑ προς την Ουκρανία στον πόλεμο.

«Μπορεί να μην το κάνουμε, αλλά μπορεί και να το κάνουμε», είπε ο Τραμπ τη Δευτέρα, μέσα από το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One. «Νομίζω ότι είναι σωστό να το εξετάσουμε — ναι, θέλω να το κάνω. Θέλω να δω τον πόλεμο να τελειώνει».

Ο Τραμπ πρόσθεσε επίσης ότι ο ίδιος και ο Ζελένσκι συζήτησαν τηλεφωνικά το ενδεχόμενο να προμηθευτεί η Ουκρανία πυραύλους Tomahawk το περασμένο Σαββατοκύριακο. «Θα δούμε», είπε χαρακτηριστικά.

Οι πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς Tomahawk θα μπορούσαν θεωρητικά να χρησιμοποιηθούν από την Ουκρανία για πλήγματα εντός του ρωσικού εδάφους.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει προειδοποιήσει τις ΗΠΑ να μην προχωρήσουν σε τέτοια προμήθεια, λέγοντας νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι κάτι τέτοιο θα σήμαινε «ένα νέο στάδιο κλιμάκωσης, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών».

Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, κορυφαίος Ρώσος αξιωματούχος και πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός της χώρας, προειδοποίησε επίσης ότι η παράδοση των πυραύλων Tomahawk «θα μπορούσε να έχει κακό τέλος για όλους, και πρώτα απ’ όλα για τον ίδιο τον Τραμπ».