Αίγιο: Μυστήριο με το θάνατο 87χρονου- Έφερε τραύμα στο κεφάλι

Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τα αίτια θανάτου του 87χρονου άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός το μεσημέρι της Δευτέρας, σε οικόπεδο της οικίας του στο Λόγγο Αιγίου, από υπάλληλο της υπηρεσίας “Βοήθεια στο Σπίτι”.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι, ο ηλικιωμένος έφερε τραύμα στο κεφάλι, γεγονός που προκάλεσε συναγερμό στις αστυνομικές αρχές. Οι αστυνομικοί που έφτασαν άμεσα στο σημείο δεν εντόπισαν ίχνη παραβίασης της οικίας, ενώ δεν διαπιστώθηκε να λείπουν χρήματα ή αντικείμενα αξίας, στοιχείο που περιπλέκει την υπόθεση.

Στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής, ο οποίος θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου με τη νεκροψία – νεκροτομή που έχει προγραμματιστεί να διενεργηθεί την Τρίτη.

Το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας δεν έχει αποκλειστεί, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Ασφάλεια Πατρών, η οποία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα.

