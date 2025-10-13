Back to Top
Πάτρα: Αποκομιδή σκουπιδιών ξανά από την Τετάρτη 15/10 το πρωί

Λόγω της πανελλαδικής απεργίας την Τρίτη 14/10 στην οποία συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι του Δήμου Πατρέων

Ο Δήμος Πατρέων, λόγω της συμμετοχής των εργαζομένων στην πανελλαδική απεργία την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025, ενημερώνει με ανακοίνωση του τους δημότες, ότι η αποκομιδή των απορριμμάτων από τους μπλε, αλλά και τους πράσινους κάδους, θα ξεκινήσει ξανά το πρωί της Τετάρτη 15 Οκτωβρίου.

Ο Δήμος καλεί τους πολίτες, να μην κατεβάσουν αύριο Τρίτη στους κάδους απορρίμματα. Επίσης, σε ό,τι αφορά τα ανακυκλώσιμα υλικά, καλό είναι να τα δεματοποιούν και μετά να τα τοποθετούν στους μπλε κάδους.

 

