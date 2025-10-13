Πέθανε σε ηλικία 96 ετών η ηθοποιός Άννα Κυριακού

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο, καθώς σήμερα το πρωί έφυγε από τη ζωή η σπουδαία ηθοποιούς του κινηματογράφου, της τηλεόρασης και του θεάτρου, Άννα Κυριακού σε ηλικία 96 ετών.

Την είδηση για τον θάνατο της ηθοποιού έκανε γνωστή τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, μέσα από ανάρτηση του ο Σπύρος Μπιμπίλας στο Facebook.