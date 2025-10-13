Πέθανε σε ηλικία 96 ετών η ηθοποιός Άννα Κυριακού

Η θρυλική «Μπεμπέκα» από τις «Τρεις Χάριτες»
Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο, καθώς σήμερα το πρωί έφυγε από τη ζωή η σπουδαία ηθοποιούς του κινηματογράφου, της τηλεόρασης και του θεάτρου, Άννα Κυριακού σε ηλικία 96 ετών.
Την είδηση για τον θάνατο της ηθοποιού έκανε γνωστή τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, μέσα από ανάρτηση του ο Σπύρος Μπιμπίλας στο Facebook.
Όπως έγραψε ο βουλευτής και ηθοποιός: «Ένα αντίο γεμάτο αγάπη στη λατρεμένη μας Άννα Κυριακού που έφυγε σήμερα το πρωί από τη ζωή στα 95 της. Ένας τόσο ζεστός, χαρισματικός και ταλαντούχος άνθρωπος της τέχνης μας που κόσμησε με την παρουσία της το θέατρο μας, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση πάνω από 70 χρόνια. Η θρυλική θεία Μπεμπέκα των "Τριών χαριτών" που αγαπήθηκε από το κοινό και η τελευταία επιζώσα από τις θρυλικές ταινίες του σπουδαίου Βασίλη Λογοθετίδη. Θα την έχουμε πάντα στην καρδιά μας όλοι οι άνθρωποι του θεάτρου και του κοινό. Πρόσφατα ολοκλήρωσε και το βιβλίο της ζωής της. Θα την αποχαιρετήσουμε την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου στο Α κοιμητήριο της Αθήνας στις 11 το πρωί. Θερμά συλλυπητήρια στον φίλο μας, τον αγαπημένο της γιο Χρήστο».
