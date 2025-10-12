Η Κλέλια Ανδριολάτου γιόρτασε τα 29α γενέθλιά της στους Παξούς

Μια βραδιά γεμάτη χαρά και πολλή αγάπη έζησε η Κλέλια Ανδριολάτου, που γιόρτασε τα 29α γενέθλιά της στους μαγευτικούς Παξούς.

Η ταλαντούχα ηθοποιός επέλεξε να περάσει τη μέρα της περιτριγυρισμένη από αγαπημένα πρόσωπα σε ένα ειδυλλιακό τοπίο φόντο το Ιόνιο.

Η Κλέλια Ανδριολάτου θέλησε να μοιραστεί μέσα από το προφίλ της στο instagram, ορισμένες από τις καλύτερες στιγμές από το λαμπερό πάρτι της, ευχαριστώντας παράλληλα όσους όσους στάθηκαν στο πλευρό της.

«Δεν θα μπορούσα να φανταστώ πιο μεγάλη οικογένεια. Γενέθλια στους Παξούς με όλους όσους αγαπώ. Όλοι μαζί! Όσοι ταξίδεψαν και όσοι ήμασταν εδώ, πόσο καμάρι να σας βλέπω… να γεμίζω ενέργεια και αγάπη από εσάς. Αυτό που φέτος κρατάω σφιχτά είναι η αγάπη και η στήριξη. “Ο ένας τον άλλον” έχουμε “ο ένας τον άλλον”. Και φέτος πιο πολύ από ποτέ ευχαριστώ για αυτό» ήταν τα λόγια της.

Η επιλογή μάλιστα του νησιού μόνο τυχαία δεν ήταν, αφού η ηθοποιός βρίσκεται ήδη στους Παξούς για τα γυρίσματα του πολυαναμενόμενου τρίτου κύκλου της σειράς Maestro. Έτσι, σχεδόν όλο το καστ και το συνεργείο βρέθηκαν εκεί, μετατρέποντας τη βραδιά σε μια μεγάλη… οικογενειακή γιορτή!

Το πάρτι της Κλέλιας Ανδριολάτου έγινεσε ένα παραθαλάσσιο μαγαζί του νησιού, με κέφι, μουσική και πολλές αγκαλιές. Το αποκορύφωμα ήρθε όταν μια κατακόκκινη τούρτα με φιόγκο έκανε την εμφάνισή της, μέσα σε χειροκροτήματα και χαμόγελα, με την ίδια να σβήνει το κεράκι για την συμπλήρωση των 29 χρόνων.

Αξίζει να σημειωθεί, πως ανάμεσα στα πρόσωπα που βρέθηκαν στο πάρτι ήταν γονείς της και ο αδελφός της, η κολλητή της φίλη και σχεδιάστρια Βάσια Κωσταρά, αλλά και αγαπημένοι συνάδελφοι και συμπρωταγωνιστές της από το Maestro, όπως ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, η Μαρία Καβογιάννη, ο Βασίλης Μίχας, ο Γιώργος Μπένος και ο Ορέστης Χαλκιάς.

Όπως είναι λογικό η Κλέλια Ανδριολάτου «έλαμπε» με την ίδια μάλιστα να δείχνει σε τρομερή διάθεση.