Νέα βλάβη στον Οδοντωτό- Ακινητοποιήθηκε συρμός με επιβάτες

Νέα βλάβη παρουσιάστηκε σε συρμό του Οδοντωτού στο δρομολόγιο Διακοπτό - Καλάβρυτα, προκαλώντας αναστάτωση στους επιβάτες.

Ο συρμός ακινητοποιήθηκε στα πρώτα χιλιόμετρα της διαδρομής και χρειάστηκε η αποστολή άλλου για την παραλαβή των επιβατών, οι οποίοι συνέχισαν το ταξίδι τους με λεωφορείο.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε σειρά παρόμοιων βλαβών, αναδεικνύοντας τις ελλείψεις στη συντήρηση της ιστορικής διαδρομής.