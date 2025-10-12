Παλέρμο: Πυροβόλησαν στο κεφάλι και σκότωσαν 21χρονο γιατί προσπάθησε να σταματήσει καβγά έξω από το εστιατόριο των γονιών του

Σοκ έχει προκαλέσει στο Παλέρμο η δολοφονία του 21χρονου Πάολο Ταορμίνα, ο οποίος έπεσε νεκρός από πυροβολισμό στο κεφάλι, ενώ προσπάθησε να σταματήσει έναν καβγά έξω από το εστιατόριο των γονέων του.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου κοντά στο εστιατόριο «o Scrusciu». Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι «δέκα άτομα χτυπούσαν ένα νεαρό και ο Πάολο τους ζήτησε να σταματήσουν και να απομακρυνθούν, γιατί ενοχλούσαν».

«Όλα φάνηκε να τελειώνουν, όταν ξαφνικά ένας από την παρέα τον πυροβόλησε εξ επαφής στο κεφάλι» περιέγραψε ο ίδιος μάρτυρας.

Μετά τον πυροβολισμό η ομάδα των δραστών διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση με σκούτερ αφήνοντας πίσω τους χάος, αναποδογυρισμένα τραπέζια και κραυγές, όπως γράφει η Corriere Della Serra.