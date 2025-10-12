Παλέρμο: Πυροβόλησαν στο κεφάλι και σκότωσαν 21χρονο γιατί προσπάθησε να σταματήσει καβγά έξω από το εστιατόριο των γονιών του

Τραγικό περιστατικό στην Ιταλία
Σοκ έχει προκαλέσει στο Παλέρμο η δολοφονία του 21χρονου Πάολο Ταορμίνα, ο οποίος έπεσε νεκρός από πυροβολισμό στο κεφάλι, ενώ προσπάθησε να σταματήσει έναν καβγά έξω από το εστιατόριο των γονέων του.
Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου κοντά στο εστιατόριο «o Scrusciu». Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι «δέκα άτομα χτυπούσαν ένα νεαρό και ο Πάολο τους ζήτησε να σταματήσουν και να απομακρυνθούν, γιατί ενοχλούσαν».
«Όλα φάνηκε να τελειώνουν, όταν ξαφνικά ένας από την παρέα τον πυροβόλησε εξ επαφής στο κεφάλι» περιέγραψε ο ίδιος μάρτυρας.
Μετά τον πυροβολισμό η ομάδα των δραστών διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση με σκούτερ αφήνοντας πίσω τους χάος, αναποδογυρισμένα τραπέζια και κραυγές, όπως γράφει η Corriere Della Serra.
Στην περιοχή έσπευσαν Καραμπινιέροι και τρία ασθενοφόρα, όμως ήταν ήδη αργά για τον 21χρονο
«Πώς μπόρεσαν να το κάνουν αυτό; Κατέστρεψαν τη ζωή μου. Πώς μπορείς να πυροβολήσεις ένα αγόρι στο κεφάλι; Πώς θα ζήσω εγώ τώρα. Μου πήρατε την ελπίδα» είπε συντετριμμένη η μητέρα του Πάολο.
Φίλοι του 21χρονου έκαναν λόγο για έναν ευγενικό, καλότροπο και εργατικό νέο που έδινε δύναμη στους γονείς του, την αδελφή του και τον μικρότερο αδελφό του με μια φίλη του να τον αποχαιρετά λέγοντας «Πάολο ήσουν πολύτιμος, τώρα θα είσαι ανάμεσα στους αγγέλους και θα φωτίζεις τον δρόμο της οικογένειάς σου».
