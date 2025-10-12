Γάζα: Πλησιάζει η απελευθέρωση των ομήρων από τη Χαμάς- Ο Τραμπ θα συναντηθεί με τις οικογένειες των Ισραηλινών

Λίγες ώρες απομένουν για την αναμενόμενη απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται στη Γάζα τα τελευταία δύο χρόνια.

Σύμφωνα με τη συμφωνία που έχει επιτευχθεί, η Χαμάς αναμένεται να αφήσει ελεύθερους τους τελευταίους 48 ομήρους – ζωντανούς ή νεκρούς – τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025, πριν από την έναρξη της διεθνούς συνόδου ειρήνης στο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου.

Η απελευθέρωση εντάσσεται στο πλαίσιο ενός σχεδίου 20 σημείων που παρουσιάστηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου από τον Ντόναλντ Τραμπ και αποτέλεσε τη βάση της συμφωνίας μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ. Η σύνοδος, στην οποία θα συμμετάσχουν περίπου 20 ηγέτες, ανάμεσά τους ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Αιγύπτιος πρόεδρος Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι, έχει στόχο την έναρξη πολιτικής διαδικασίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Οι συγκεκριμένοι όμηροι είχαν απαχθεί κατά την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, η οποία αποτέλεσε την αφετηρία της πολεμικής σύρραξης που ακολούθησε και οδήγησε σε εκτεταμένη αιματοχυσία στη Λωρίδα της Γάζας.

Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ αναμένεται να απελευθερώσει 250 «κρατούμενους για λόγους ασφαλείας», ανάμεσά τους πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί για φονικές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών, καθώς και άλλους 1.700 Παλαιστίνιους που αιχμαλωτίστηκαν από τον ισραηλινό στρατό στη Λωρίδα της Γάζας μετά το ξέσπασμα του πολέμου.

«Όπως ορίζει η συμφωνία που υπογράφτηκε, η ανταλλαγή κρατουμένων αναμένεται να αρχίσει το πρωί της Δευτέρας. Δεν υπάρχει καμιά νέα εξέλιξη ως προς το ζήτημα αυτό», είπε ο Οσάμα Χαμντάν, ανώτερο στέλεχος της Χαμάς.

«Θα συνεχίζουμε να ουρλιάζουμε και να μαχόμαστε ωσότου οι πάντες επιστρέψουν στα σπίτια τους», είπε από την πλευρά της η Εϊνάβ Ζανγκάουκερ, μέλος της κινητοποίησης για τον επαναπατρισμό των ομήρων στο Ισραήλ. Ο 25χρονος γιος της Ματάν Ζανγκάουκερ είναι ανάμεσα στους 20 ομήρους που θεωρείται πως ζουν ακόμη.

Στη Λωρίδα της Γάζας, που έχει υποστεί πελώρια καταστροφή τα 2 χρόνια του πολέμου, η πολιτική προστασία ανακοίνωσε το Σάββατο ότι πάνω από 500.000 άνθρωποι που είχαν εκτοπιστεί επέστρεψαν στο βόρειο τμήμα του θυλάκου αφότου άρχισε να εφαρμόζεται η κατάπαυση του πυρός προχθές Παρασκευή.

«Επιστρέφετε στο σπίτι»

«Επιστρέφετε στο σπίτι», είπε απευθυνόμενος στο πλήθος στην «πλατεία των ομήρων» ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ, που επισκέφθηκε τη Γάζα, μαζί με τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, τον Τζάρεντ Κούσνερ, και τον αρχηγό του γενικού επιτελείου του Ισραήλ, τον Εγιάλ Ζαμίρ.

Μεγάλο μέρος του κοινού ξεκινά να ζητωκραυγάζει όταν ο Στιβ Γουίτκοφ αναφέρθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ, σε αντίθεση με την αναφορά που έκανε στον Μπεντζαμίν Νετανιάχου που ο κόσμος ξεκίνησε να γιουχαΐζει.

Η Αίγυπτος επιβεβαίωσε ότι θα φιλοξενήσει αύριο μετά το μεσημέρι στο Σαρμ ελ Σέιχ ώστε να ανοίξει νέα σελίδα περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή.

Πέρα από τους προέδρους της Αιγύπτου και τον ΗΠΑ, στην αιγυπτιακή πόλη αναμένονται ο ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, οι πρωθυπουργοί της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, της Ιταλίας Τζόρτζα Μελόνι και της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ.

Επίσημη πρόσκληση για τη συμμετοχή τους στη διάσκεψη δέχθηκαν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Νίκο Χριστοδουλίδη.

Παραμένει αβέβαιο αν ο πρωθυπουργός του Ισραήλ συμμετάσχει ή όχι. Από την πλευρά της, η Χαμάς ανακοίνωσε πως δεν θα λάβει μέρος.

Ανώτερο στέλεχος της Χαμάς, ο Χοσάμ Μπαντράν προειδοποίησε πως θα ακολουθήσουν «δύσκολες» διαπραγματεύσεις για την επόμενη φάση του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς θα συζητηθεί ο αφοπλισμός του κινήματος, η εξορία των μαχητών της και συνέχιση της απόσυρσης των στρατευμάτων του Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας.

«Μη διαπραγματεύσιμο»

«Η δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων προϋποθέτει πιο περίπλοκες συνομιλίες και δεν θα είναι τόσο εύκολη όσο η πρώτη», εκτίμησε.

«Ελπίζουμε να μη γυρίσουμε πίσω (στον πόλεμο), όμως ο παλαιστινιακός λαός και οι δυνάμεις της αντίστασης ασφαλώς (…) θα χρησιμοποιήσουν όλες τις δυνατότητες που διαθέτουν για να απωθήσουν την επίθεση αν τους επιβληθεί μάχη», είπε ακόμη.

«Η παράδοση των όπλων που προτείνεται αποκλείεται κι αυτό είναι μη διαπραγματεύσιμο», είπε άλλο στέλεχος του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

Σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να ψάχνουν στα συντρίμμια πτώματα, μετά την απόσυρση στοιχείων του στρατού του Ισραήλ πίσω από συμφωνημένες γραμμές.

Επίσκεψη Ντόναλντ Τραμπ σε Αίγυπτο και Ισραήλ

Προτού απευθύνει ομιλία στα μέλη της Κνέσετ – του ισραηλινού κοινοβουλίου –, τη Δευτέρα, ο Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί με συγγενείς ομήρων που βρίσκονται στα χέρια της Χαμάς και άλλων οργανώσεων στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος χθες Σάββατο.

Σύμφωνα με την αμερικανική προεδρία, ο Ντόναλντ Τραμπ κατόπιν θα ταξιδέψει στο Σαρμ ελ Σέιχ, για να παραβρεθεί σε «τελετή για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή», την επίσημη υπογραφή της συμφωνίας ανάμεσα στη Χαμάς και το Ισραήλ.

Κατά το χρονοδιάγραμμα του Λευκού Οίκου, το προεδρικό αεροσκάφος θα απογειωθεί από την Ουάσιγκτον σήμερα το απόγευμα και θα προσγειωθεί στο Τελ Αβίβ περί τις 09:20 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) αύριο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην Κνέσετ από τις 11:00 αφού συναντηθεί με συγγενείς ομήρων στο κτίριο της ισραηλινής Βουλής.

Θα αναχωρήσει για την Αίγυπτο περί τις 13:00 και αναμένεται στο Σαρμ ελ Σέιχ περί τις 13:45, ανέφεραν ακόμη οι υπηρεσίες του. Η τελετή προγραμματίζεται να λάβει χώρα στις 14:30.

Αναμένεται να αναχωρήσει για να επιστρέψει στην Ουάσιγκτον αργότερα αύριο, πάντα κατά το χρονοδιάγραμμα της αμερικανικής προεδρίας.