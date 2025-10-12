Πνιγμός 5χρονου παιδιού στη Σαντορίνη: Αντιμέτωποι με κατηγορία ανθρωποκτονίας από αμέλεια ο πατέρας και οι υπεύθυνοι του ξενοδοχείου

Αντιμέτωποι με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια βρίσκονται οι υπεύθυνοι ξενοδοχείου στη Σαντορίνη, μετά τον τραγικό πνιγμό ενός 5χρονου αγοριού.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης, 11 Δεκεμβρίου, γύρω στις 11:00, σε ξενοδοχειακή μονάδα στην περιοχή της Καμάρας. Το παιδί, ινδικής καταγωγής, βρισκόταν στο νησί για διακοπές με την οικογένειά του.

Μέσα σε λίγα λεπτά, οι ξέγνοιαστες στιγμές των διακοπών μετατράπηκαν σε εφιάλτη, με τις Αρχές να διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία.

Η Αστυνομία, που έφτασε στο σημείο λίγο μετά το περιστατικό, συνέλαβε τον 38χρονο διευθυντή του ξενοδοχείου και τον 37χρονο υπεύθυνο της πισίνας, ο οποίος είναι πιστοποιημένος ναυαγοσώστης. Σύμφωνα με πληροφορίες, την ώρα του συμβάντος ο ναυαγοσώστης βρισκόταν στη δεύτερη πισίνα του συγκροτήματος.

Οι δύο άνδρες κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ συνελήφθη και ο 33χρονος πατέρας του παιδιού για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Όλοι πρόκειται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα Νάξου.

Πώς συνέβη το τραγικό περιστατικό

Το παιδί βρισκόταν στην πισίνα μαζί με τους γονείς του, οι οποίοι ανήκαν σε γκρουπ τουριστών από την Ινδία. Ο πατέρας του είχε βουτήξει πρώτος στο νερό και όταν βγήκε, δεν είδε το παιδί πουθενά. Άρχισε να το αναζητά αγωνιωδώς και λίγα λεπτά αργότερα το 5χρονο αγοράκι εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα.

Το προσωπικό του ξενοδοχείου έσπευσε να το ανασύρει και να του προσφέρει πρώτες βοήθειες, κάνοντας χρήση απινιδωτή, ωστόσο οι προσπάθειες δεν απέδωσαν. Το παιδί μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο της Σαντορίνης, όπου παρά τις επίμονες προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε.

Το παιδί ξέφυγε της προσοχής

«Οι γονείς βρίσκονταν στην πισίνα, αλλά δυστυχώς το παιδί ξέφυγε της προσοχής τους και συνέβη το μοιραίο», δήλωσε ο δήμαρχος Σαντορίνης Νίκος Ζώρζος, μιλώντας στο ΕΡΤnews. «Υπήρχε απινιδωτής στο ξενοδοχείο, δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες και το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσαν να το κρατήσουν στη ζωή».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Σαντορίνης Αντώνης Παγώνης εξέφρασε τη θλίψη του, τονίζοντας πως το ξενοδοχείο διέθετε ναυαγοσώστη και τον απαραίτητο εξοπλισμό ασφαλείας. «Ήταν μια ανείπωτη τραγωδία για όλους μας. Έγιναν όλες οι δυνατές προσπάθειες για την ανάνηψη του παιδιού, όμως χωρίς αποτέλεσμα», ανέφερε.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη ο πνιγμός διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ η τοπική κοινωνία της Σαντορίνης παραμένει συγκλονισμένη από την τραγωδία που στοίχισε τη ζωή σε ένα παιδί μόλις έξι ετών.