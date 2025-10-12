Μήνυμα ζωής από τη Γέφυρα Ρίου- Αντιρρίου για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Δωρεάς Οργάνων- ΦΩΤΟ

Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Δωρεάς Οργάνων και Ιστών τιμάται κάθε χρόνο το δεύτερο Σάββατο του Οκτωβρίου, με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τη σημασία της δωρεάς και μεταμόσχευσης οργάνων.

Φέτος, τιμώμενη χώρα ήταν η Ελλάδα, με τον επίσημο εορτασμό να πραγματοποιείται στην Καλαμάτα την Παρασκευή 10 και το Σάββατο 11 Οκτωβρίου. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, φωταγωγήθηκαν συμβολικά εμβληματικά τοπόσημα της χώρας, όπως η Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, στέλνοντας μήνυμα ζωής και προσφοράς.