Πατήσια: Βρέφος 1 έτους δίνει μάχη για τη ζωή- Ο πατέρας του φέρεται να κάπνιζε ναρκωτικά δίπλα του

Το βρέφος είχε χάσει τις αισθήσεις του

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο Παίδων μεταφέρθηκε το βράδυ του Σαββάτου (11/10/2025) ένα βρέφος μόλις ενός έτους, το οποίο βρέθηκε αναίσθητο μέσα στο σπίτι της οικογένειας στα Πατήσια.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το παιδί φέρεται να έχασε τις αισθήσεις του εξαιτίας της έκθεσής του σε καπνό ναρκωτικών ουσιών, τις οποίες είχε κάνει χρήση ο 27χρονος πατέρας του μέσα στον ίδιο χώρο.

Η ομάδα ΔΙ.ΑΣ. έσπευσε στο διαμέρισμα λίγο μετά τις 21:00, όπου εντόπισε το παιδί αναίσθητο και προχώρησε στη σύλληψη του πατέρα, υπηκόου Αιγύπτου.

Το παιδί νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο νοσοκομείο Παίδων, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται κρίσιμη.

