Χιούστον: 16 πτώματα σε ποτάμια- Σύνδεση με τους «Smiley Face Killers»;

Δεκαέξι πτώματα έχουν εντοπιστεί σε έλη και ποτάμια γύρω από το Χιούστον, με τα πέντε από αυτά να ανασύρονται μέσα σε λίγες μόλις ημέρες τον Σεπτέμβριο.

Παρότι οι Αρχές επιχειρούν να υποβαθμίσουν τις εικασίες περί ενός ενδεχόμενου κατά συρροή δολοφόνου, προκειμένου να αποφύγουν τη δημιουργία πανικού στην τοπική κοινωνία, έμπειροι ντετέκτιβ εκφράζουν σοβαρές υποψίες ότι πρόκειται για κάτι περισσότερο από απλές συμπτώσεις.

Η αυξανόμενη συχνότητα των ευρημάτων, σε συνδυασμό με ομοιότητες στον τρόπο εντοπισμού των θυμάτων, ενισχύει το σενάριο ότι μπορεί να πρόκειται για οργανωμένη εγκληματική δράση, με τις έρευνες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Ο συνταξιούχος αστυνομικός Κέβιν Γκάνον υποστηρίζει εδώ και καιρό τη θεωρία ότι μια ομάδα που αυτοαποκαλείται «Smiley Face Killers» (Δολοφόνοι με το χαμόγελο) είναι υπεύθυνη για εκατοντάδες ύποπτους θανάτους από πνιγμό σε όλη την Αμερική και θεωρεί ότι οι θάνατοι αυτοί συνδέονται μεταξύ τους.

«Δεν έχουμε ξαναδεί τέτοιο αριθμό πνιγμών, ειδικά με τον έναν να διαδέχεται τον άλλον κάθε δεύτερη μέρα στην ίδια τοποθεσία», δηλώνει στο Fox News Digital.

Σύμφωνα με τον Γκάνον, υπάρχουν πολλά μοτίβα που ενισχύουν την εκτίμησή του για τους Smiley Face Killers.

«Αισθάνονται ότι είναι σχεδόν ανίκητοι αυτή τη στιγμή και μπορούν να ενεργούν ατιμώρητα λόγω της αδυναμίας της αστυνομίας να κατανοήσει τι συμβαίνει».

Νεαροί και μέλη φοιτητικών αδελφοτήτων

Σύμφωνα με τη θεωρία για την ύπαρξη των Smiley Face Killers, που παραμένει βέβαια αμφιλεγόμενη, μια μυστηριώδης αλλά οργανωμένη συμμορία serial killers πιστεύεται ότι στοχεύει νεαρούς άνδρες, πολλοί από τους οποίους είναι μέλη φοιτητικών αδελφοτήτων και πετά τα πτώματά τους στο νερό.

Η ομάδα μάλιστα, φέρεται να σημαδεύει τη σκηνή κάθε εγκλήματος με γκράφιτι. Το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητάς τους τοποθετείται στο Μεσοδυτικό και το Βορειοανατολικό τμήμα των ΗΠΑ, σε μεγάλες πόλεις και φοιτητουπόλεις που βρίσκονται κοντά σε περιοχές με νερό.

«Δεν υπάρχουν στοιχεία για serial killer»

Οι αρχές του Χιούστον έχουν δηλώσει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν δράση κατά συρροή δολοφόνου, σε ό,τι αφορά στα πτώματα που έχουν ανασυρθεί από τους βάλτους μέχρι στιγμής φέτος.

Η αστυνομία έχει δηλώσει ότι τα πτώματα ανήκαν σε άνδρες και γυναίκες, ηλικίας από 20 έως 60 ετών.

«Δεν υπάρχει καμία απόδειξη που να υποδηλώνει ότι αυτά τα περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Χιούστον, Noe Diaz, στους δημοσιογράφους τον περασμένο μήνα.

Από τότε που έκανε τις παραπάνω δηλώσεις έχουν βρεθεί άλλα δύο πτώματα

«Δεν είναι νέο φαινόμενο»

Ο δήμαρχος του Χιούστον, Τζον Γουίτμιρ, χαρακτήρισε τους θανάτους ανησυχητικούς, αλλά είπε ότι οι πνιγμοί στα 2.500 μίλια των βαλτώδων εκτάσεων της πόλης «δεν είναι ένα νέο φαινόμενο».

Ζήτησε υπομονή καθώς η αστυνομία διεξάγει έρευνα και υπονόησε ότι η κατάχρηση ναρκωτικών και αλκοόλ μεταξύ των αστέγων μπορεί να είναι ένας παράγοντας που οδηγεί σε τέτοιους πνιγμούς.

Ο συνταξιούχος αστυνόμος της Νέας Υόρκης Joseph Giacalone, καθηγητής ποινικής δικαιοσύνης στο Penn State Lehigh Valley και υπέρμαχος της θεωρίας των Smiley Killers, δήλωσε ότι οι παρατηρήσεις του δημάρχου ήταν πρόωρες.

«Έχουμε 16 πτώματα, δεν μπορείτε απλά να πείτε ότι όλοι πεθαίνουν και ρίχνονται στο ποτάμι και ότι όλοι είναι άστεγοι», είπε στο Fox News Digital. «Δεν ξέρετε καν αν είναι από την πόλη σας».

«Χρειάζεται ξεχωριστή αυτοψία και πλήρης τοξικολογική εξέταση για κάθε ένα από αυτά τα πτώματα», συνέχισε κι όσο οι Αρχές δεν έχουν να δώσουν ξεκάθαρες απαντήσεις, τόσο οι θεωρίες βρίσκουν πρόσφορο έδαφος για να προκαλέσουν τρόμο. Όχι μόνο στο Χιούστον, αλλά σε όλη την Αμερική.