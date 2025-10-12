Καιρός: Τοπικές βροχές, ενισχυμένοι άνεμοι και μικρή πτώση της θερμοκρασίας

Σχεδόν αίθριος θα είναι ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί 3 έως 5 μποφόρ, στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε μεταβλητούς 2 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 4 έως 6 και τοπικά στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Μικρή πτώση αναμένεται στα ανατολικά. Στα βόρεια η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 22 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα από 22 έως 24 και στη νησιωτική Ελλάδα από 22 έως 24, φτάνοντας τοπικά στη νότια Κρήτη τους 25 βαθμούς.

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές ώρες κυρίως στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ με εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 21 με 22 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 20 με 22 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις στα νότια οι οποίες βαθμιαία θα αυξηθούν, οπότε στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικοί βροχές.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το μεσημέρι σταδιακά μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 06 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με με ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος. Στην Κρήτη νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το βράδυ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Τοπικά στη νότια Κρήτη έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα κεντρικά και νότια 5 με 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση μετά το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 21 και στα Δωδεκάνησα από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου.