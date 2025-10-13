Αίγιο: Βρέθηκε νεκρός σε χωράφι

"Συναγερμός" στις Αρχές
Νεκρός σε χωράφι βρέθηκε σύμφωνα με πληροφορίες, ένας άνδρας, έξω από το Αίγιο.
Ο ηλικιωμένος,, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχει στο σώμα του χτυπήματα.
Μια εξαιρετική κλασική «Ηλέκτρα» με έντονο συναίσθημα, διαχρονικότητα και σύγχρονες αιχμές
«Ξηλώνονται» πριν την ώρα τoυς η Μαιζώνος και άλλοι πεζόδρομοι- Ο Δήμος λέει ότι δεν υπάρχει αστοχία υλικού- Πού αποδίδει την ευθύνη
Δεν έχει τέλος το σήριαλ με τον Οδοντωτό- «Από τον Αύγουστο μέχρι σήμερα έχουμε κάθε μήνα ένα συμβάν»
