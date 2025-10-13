Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Αίγιο: Βρέθηκε νεκρός σε χωράφι

Αίγιο: Βρέθηκε νεκρός σε χωράφι

"Συναγερμός" στις Αρχές

Νεκρός σε χωράφι βρέθηκε σύμφωνα με πληροφορίες, ένας άνδρας, έξω από το Αίγιο.

Ο ηλικιωμένος,, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχει στο σώμα του χτυπήματα.

 

Ειδήσεις Τώρα

Μια εξαιρετική κλασική «Ηλέκτρα» με έντονο συναίσθημα, διαχρονικότητα και σύγχρονες αιχμές

«Ξηλώνονται» πριν την ώρα τoυς η Μαιζώνος και άλλοι πεζόδρομοι- Ο Δήμος λέει ότι δεν υπάρχει αστοχία υλικού- Πού αποδίδει την ευθύνη

Δεν έχει τέλος το σήριαλ με τον Οδοντωτό- «Από τον Αύγουστο μέχρι σήμερα έχουμε κάθε μήνα ένα συμβάν»

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Νεκρός άνδρας Αιγιάλεια

Ειδήσεις